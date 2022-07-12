روسيا: أميركا تزيد «خطورة حدوث مواجهة عسكرية مباشرة ومفتوحة» بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تتهم الولايات المتحدة بأنها السبب وراء تزايد خطورة حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين الدولتين، قائلة إن أميركا والدول الغربية الأخرى حرضت على «تفاقم الأزمة الأوكرانية».

وألمحت زاخاروفا، إلى شحنات الأسلحة المرسلة من الغرب إلى أوكرانيا لدعمها في الحرب ضد موسكو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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وأضافت «واشنطن وحلفاؤها يقفون بخطورة على حافة المواجهة العسكرية المفتوحة مع بلادنا، وهذا يعني حدوث صراع مسلح مباشر بين قوتين نوويتين».

كما انتقدت الناطقة بيانات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بشأن التهديد النووي الذي تمثله روسيا، وقالت زاخاروفا إنه «من غير المقبول إطلاقا» تصوير روسيا على أنها دولة تهدد الدول الأخرى بالأسلحة النووية.