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منع شقيق رئيس سريلانكا من السفر مع تصاعد الغضب الشعبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 03:27 مساء
منع شقيق رئيس سريلانكا من السفر مع تصاعد الغضب الشعبي
شقيق الرئيس السريلانكي، وزير المالية السابق باسيل راجاباكسا، في كولومبو، 9 يونيو 2022. (رويترز)
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قال مسؤولو الهجرة في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، إنهم منعوا شقيق الرئيس، وزير المالية السابق باسيل راجاباكسا من السفر للخارج، مع تصاعد الغضب تجاه الأسرة صاحبة النفوذ بسبب أزمة اقتصادية طاحنة.

ولم يتضح إلى أين كان يحاول راجاباكسا السفر، بينما يحمل الجنسية الأميركية أيضا، وذلك بعد أن استقال من منصب وزير المالية في أوائل إبريل الماضي، مع تصاعد احتجاجات الشوارع بسبب نقص الوقود والغذاء والضروريات الأخرى، واستقال أيضا من منصبه كعضو في البرلمان في يونيو، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وسيستقيل شقيقه الأكبر جوتابايا راجاباكسا من منصبه كرئيس للبلاد غدا الأربعاء، لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة بعد اقتحام آلاف المحتجين لمنزله ومقر إقامة رئيس الوزراء يوم السبت مطالبين بتنحيهما.

ولم يظهر الرئيس في العلن منذ يوم الجمعة الماضي، ولا يزال مكانه غير معلوم، وسينتخب البرلمان بديلا له في 20 يوليو.

ورشح حزب المعارضة الرئيسي زعيمه ساجيث بريماداسا، وهو نجل رئيس سابق تعرض للاغتيال للمنصب، ومن المقرر أن يتخذ الحزب الحاكم قرارا بشأن مرشح في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

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وقالت جمعية مسؤولي الهجرة في سريلانكا إن أعضاءها رفضوا تقديم الخدمة لباسيل راجاباكسا، في صالة مغادرة كبار الشخصيات بمطار كولومبو.

وأوضح رئيس الجمعية كاس كانوجالا، لـ«رويترز»، «نظرا للاضطرابات في سريلانكا، يتعرض مسؤولو الهجرة لضغوط هائلة لعدم السماح للأشخاص المهمين بمغادرة البلاد».

نشعر بالقلق على سلامتنا
وأضاف «نشعر بالقلق على سلامتنا.. لذا لحين حل هذه المشكلة، قرر مسؤولو الهجرة العاملون في صالة كبار الشخصيات حجب خدماتهم».

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لباسيل راجاباكسا في الصالة، وجرى تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن غضبهم من محاولاته مغادرة البلاد.

وقال مسؤول كبير في الحزب الحاكم، طلب عدم نشر اسمه، إن باسيل راجاباكسا لا يزال موجودا في البلاد.

وسيطرت عائلة راجاباكسا، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا، على السياسة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لسنوات، ويلقي معظم السريلانكيين باللائمة عليهم في معاناتهم الحالية.

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