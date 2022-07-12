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حكومة مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 02:56 مساء
حكومة مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب
جنود ماليون في تمبكتو، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الحكومة العسكرية في مالي، اليوم الثلاثاء، أن قواتها ألقت القبض على 49 جنديا دخلوا البلاد من كوت ديفوار المجاورة بنية تنظيم انقلاب.

وقالت السلطات في مالي، والتي وصفت الجنود بأنهم «مرتزقة»، إنهم وصلوا جوا إلى العاصمة باماكو يوم الأحد الماضي، دون إذن، مضيفة أن الجنود كانوا يحملون أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية أخرى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأفادت الحكومة العسكرية في مالي بأن هؤلاء الجنود «شقوا طريقهم إلى الأراضي المالية بشكل غير قانوني»، موضحة أن حكومة كوت ديفوار نفت أي معلومات عنهم، عند الاتصال بها.

ومنذ العام 2012، وقعت ثلاثة انقلابات في مالي التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة.

- مالي تعتبر 49 عسكريا عاجيا محتجزين لديها «مرتزقة»

وتخضع البلاد لحكومة عسكرية انتقالية منذ الانقلاب الأخير في مايو 2021، فيما يتردد أن مالي تتمتع بصلات وثيقة مع روسيا.

وتعهدت الحكومة العسكرية بإجراء انتخابات بحلول مارس 2024، فيما تحتفظ الأمم المتحدة ببعثة مينوسما لحفظ السلام في البلاد، وهي قوة متعددة الجنسيات جرى تشكيلها العام 2013.

أما بعثة التدريب العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي جرى تشكيلها في نفس العام، فقد علقت عملياتها إلى حد كبير.

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