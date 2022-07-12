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رئيس سريلانكا يحاول مغادرة البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 01:31 مساء
رئيس سريلانكا يحاول مغادرة البلاد
متظاهرون في كولومبو يطالبون رئيس سريلانكا بالاستقالة. 16 أبريل 2022. (أ ف ب)
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يسعى الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجابكسا، الذي تعهد بالاستقالة عقب احتجاجات شعبية، إلى مغادرة البلاد بحرا الثلاثاء، بعد مواجهة مهينة مع موظفي الهجرة الذين منعوه من المغادرة عبر مطار كولومبو، على ما أعلنت مصادر رسمية.

ويبحث مستشارو راجابكسا، سبل فرار الرئيس ومرافقيه على متن قارب دورية، بحسب مصدر رفيع المستوى في قطاع الدفاع.

ولا يقوم مكتب الرئاسة بالإبلاغ عن وضعه، لكن راجابكسا الذي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة يتمتع بإمكانية استخدام وسائط عسكرية، وفق وكالة «فرانس برس».

واستخدم الرئيس بالفعل سفينة تابعة للبحرية لنقله السبت من القصر الرئاسي الذي يحاصره المحتجون إلى قاعدة كاتوناياكي، في شمال شرق البلاد، وتوجه راجابكسا بعد ذلك إلى مطار كولومبو الدولي على متن مروحية الإثنين.

«الخيار الأفضل هو الخروج عن طريق البحر»
وقال المسؤول في الدفاع إن «الخيار الأفضل الآن هو الخروج عن طريق البحر»، مضيفا «يمكنه الذهاب إلى جزر المالديف أو الهند والتوجه منها جوا إلى دبي»، مشيرا إلى خيار آخر يتمثل في ركوب طائرة من مطار ماتالا الدولي.

وافتتح مطار ماتالا الدولي العام 2013، وغالبا ما يعد بمثابة خيار مكلف ودون جدوى، ولا يخدم المطار الرحلات الجوية الدولية المنتظمة، ووُصِف بأنه أقل المطارات الدولية استخداما في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض مسؤولو الهجرة دخول راجابكسا إلى صالة كبار الشخصيات لختم جواز سفره، عندما أراد رئيس الدولة تجنب المرافق العامة خشية رد فعل السكان.

وبما أنه لم يعلن استقالته بعد، تنفيذا لتعهده الأربعاء، من أجل «انتقال سلمي للسلطة»، فإن راجابكسا لا يزال يتمتع بالحصانة الرئاسية، وينوي الاستفادة من ذلك للبحث عن منفى في الخارج.

وأمضى الرئيس وزوجته الليلة الماضية في قاعدة عسكرية بالقرب من المطار الدولي، بعد أن فاتته أربع رحلات جوية كان من الممكن أن تقلهما إلى الإمارات.

وفوت شقيقه الأصغر باسل الذي استقال من منصب وزير المالية في أبريل الماضي، رحلة جوية متجهة إلى دبي، بعد مواجهة مماثلة مع الهجرة.

وحاول باسل استخدام خدمة مدفوعة الأجر، لحمل الحقائب مخصصة للمسافرين من رجال الأعمال، لكن موظفي المطار والهجرة أعلنوا إيقاف هذه الخدمة السريعة بأثر فوري.

وقال مسؤول في المطار لوكالة «فرانس برس»، إن «بعض الركاب احتجوا على صعود باسل على متن طائرتهم»، موضحا «كان الوضع متوترا، لذلك غادر المطار على عجل».

- مسافرون يمنعون شقيق رئيس سريلانكا من مغادرة البلاد

وكان من المقرر أن يتقدم باسل الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، بطلب للحصول على جواز سفر جديد بعد أن ترك جواز سفره في القصر الرئاسي، عند فرار عائلة راجابكسا السبت إثر هجوم آلاف المحتجين، وفقا لمصدر دبلوماسي.

وترك الرئيس السريلانكي في القصر حقيبة مليئة بالوثائق و17.85 مليون روبية (49 ألف يورو) نقدا، تم تسليمها للمحكمة.

وفي حال استقالة راجابكسا، سيتولى رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ منصب الرئيس بالوكالة تلقائيا، لحين انتخاب البرلمان نائبا يكمل الولاية التي تنتهي في نوفمبر 2024.

لكن ويكرمسينغ يواجه أيضا تحديا من قبل المتظاهرين الذين يخيمون أمام مكتب الرئاسة، منذ أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة باستقالة الرئيس بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد.

ويتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد لحد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.

سريلانكا تتخلف عن سداد ديونها
وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الأجنبية البالغ قدرها 51 مليار دولار في إبريل، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ محتملة.

واستهلكت سريلانكا تقريبا إمداداتها الشحيحة أساسا من البترول، وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتخفيف حركة السير وتوفير الوقود.

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