حزب العمال البريطاني سيقدم اقتراحا اليوم لإجراء «تصويت بحجب الثقة» عن حكومة جونسون

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر في حزب العمال إن حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، سيقدم اقتراحا لإجراء تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، مع توقع إجراء التصويت غدا الأربعاء.

ويعني اقتراح حجب الثقة أن المشرعين من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان يمكنهم التصويت على ما إذا كانت الحكومة، برئاسة جونسون في الوقت الحالي، يجب أن تستمر في المنصب، وإذا خسرت الحكومة التصويت، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات وطنية، بحسب وكالة «يورو نيوز».

- بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

والخميس الماضي، استقال جونسون، من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين بعد ثلاث سنوات مضطربة خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة «كوفيد» وفضائح متزايدة.

وأعلن جونسون البالغ من العمر 58 عاما أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي احتجاجا على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.