وزير الخزانة البريطاني السابق سوناك يدشن حملته لشغل منصب رئيس الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر أن يبدأ وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشي سوناك، حملته لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل اليوم الثلاثاء، حيث تعهد بخفض الضرائب بمجرد السيطرة على التضخم.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أنه من المقرر أن يستغل سوناك تدشين حملته للرد على منافسيه في حزب المحافظين الذين يقترحون تخفيضات ضريبية واسعة، وينتقدون ضمنيا فترة توليه منصب وزير الخزانة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ويعد سوناك حاليا، المرشح الأبرز في سباق رئاسة الوزراء، إذ يحظى بأكبر دعم من جانب زملائه في البرلمان .

ووفقا لنظرة مسبقة لخطابه جرى الاطلاع عليها، سيقول سوناك «بمجرد أن نسيطر على التضخم، سوف أخفض عبء الضرائب»، مضيفا أن هذه مسألة تتعلق بـ«متى» سيحدث ذلك وليس بما «إذا» كان سيحدث.

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ومن المقرر أن يبدأ اليوم تقلص عدد المرشحين الـ11 لشغل منصب رئيس الوزراء، إذ يحتاج المتنافسون إلى دعم 20 نائبا لكي يصلوا إلى مرحلة التصويت النهائي.

وسيجرى عقد أول جولة تصويت بين النواب المحافظين غدا الأربعاء، مع إقصاء أي شخص يحصل على أقل عدد من الأصوات في كل جولة، إضافة لأي شخص يحصل على أقل من 30 صوتا.