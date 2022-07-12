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برلماني إيراني: بوتين يزور طهران الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 09:22 صباحا
برلماني إيراني: بوتين يزور طهران الأسبوع المقبل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)
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 قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، محمد رضا بور إبراهيمي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء، عن بور إبراهيمي، الذي زار موسكو بصحبة محافظ البنك المركزي الإيراني، القول إن روسيا جادة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مضيفا أن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول أعمال بوتين خلال لقائه بقيادات إيران، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- روسيا وإيران تبحثان مقايضة إمدادات النفط والغاز

وأضاف أن العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا، تزيد الاهتمام الروسي بالتعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران.

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