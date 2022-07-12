البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض أن معلوماته الاستخبارية تفيد بأن طهران ستزود موسكو «بمئات الطائرات المسيرة» لمساعدة القوات الروسية في مواجهة المقاومة الشرسة التي يبديها الجيش الأوكراني في شرق البلاد.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، إن «معلوماتنا الاستخبارية تشير إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا، في غضون وقت قصير للغاية، ما يصل إلى مئات الطائرات المسيرة، بما في ذلك طائرات قتالية»، حسب وكالة «فرانس برس».

إيران ستدرب القوات الروسية على استخدام تلك الطائرات

وأضاف أن هذه المعلومات «تشير أيضا إلى أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة، وأن أولى الدورات التدريبية كان مفترضا أن تبدأ في مستهل شهر يوليو»، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت طهران قد زودت بالفعل موسكو بهذه الطائرات المسيرة أو بقسم منها، أم بعد.

وذكر ساليفان بأنه سبق للحوثيين في اليمن أن استخدموا طائرات إيرانية مسيرة مفخخة «لمهاجمة السعودية». ومنذ بدأ الجيش الروسي غزو أوكرانيا في 24 فبراير، أدت الطائرات المسيرة دورا مهما في تنفيذ عمليات استطلاع أو إطلاق صواريخ أو إلقاء قنابل.