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عشرات المهاجرين يحاولون عبور المانش على متن زورق مطاط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 09:42 مساء
عشرات المهاجرين يحاولون عبور المانش على متن زورق مطاط
مهاجرون يحملون زورقا مطاطيا قبيل محاولتهم عبور المانش، قرب مدينة غرافلين بشمال فرنسا في 11 يوليو 2022 (فرانس برس)
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انطلق نحو 40 مهاجرًا على متن زورق مطاط من الساحل الفرنسي باتجاه بريطانيا، ما يؤكد استمرار محاولات عبور البحر رغم مساعي البلدين لوضع حدٍ لها.

وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن مراسلها شاهد مجموعة من المهاجرين وهم يحملون الزورق على أكتافهم ويسيرون على شاطئ قرب غرافلين بشمال فرنسا، قبل أن يضعوه في مياه بحر المانش الهادئة نسبيا وينطلقون على متنه.

- حملة لتفكيك شبكة تهريب تدير الهجرة غير الشرعية عبر المانش في أوروبا

والعديد منهم كانوا يرتدون سترات نجاة حمراء، وشوهدت نساء وأطفال بين المجموعة التي ضمت أكثرية من الرجال. وجاءت محاولة عبور المانش في طقس هادئ ومشمس رغم جهود فرنسية وبريطانية مشتركة للتصدي لعصابات الاتجار بالبشر.

كارثة المانش
الشهر الماضي، أوقفت الشرطة الفرنسية عددًا من المتهمين بالضلوع في غرق عدد كبير من المهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا في نوفمبر 2021. ونجا شخصان فقط من الكارثة التي تعد الأسوأ منذ استئناف عمليات عبور المانش في 2018، والتي أثارت توترا بين لندن وباريس.

وعرقلت قرارات قضائية مساعي بريطانيا لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا للبت في طلباتهم.

777 محاولة عبور خلال ستة أشهر
وتشير أرقام وزارة الداخلية الفرنسية إلى 777 محاولة عبور بين الأول من يناير و13 يونيو هذا العام، شملت أكثر من 20 ألف شخص، أي بزيادة بنسبة 68% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

تقول فرنسا إن قواتها الأمنية أحبطت 61% من محاولات العبور هذا العام، أي بزيادة نسبتها 4,2%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

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