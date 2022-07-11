حزب المحافظين: إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في 5 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة الإثنين، سُيعلن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي سيخلف بوريس جونسون المستقيل في الخامس من سبتمبر.

وقال غراهام برادي، رئيس لجنة 1922 البرلمانية النافذة للصحفيين «علينا أن نضمن إتاحة متسع من الوقت قبل إعلان النتيجة في الخامس من سبتمبر». وجاءت تصريحاته لدى الكشف عن تفاصيل الجدول الزمني لانتخاب قيادة الحزب، وفق «فرانس برس».

بوريس جونسون لن يدعن أي مرشح

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين أنه لن يدعم أيا من المرشحين الأحد عشر الذين يتنافسون لخلافته في سباق مفتوح يتوقع أن يتم تحديد جدوله الزمني المفصل مساء الاثنين. وقال جونسون في أول ظهور علني منذ استقالته الخميس الفائت «لا أريد أن أضر بفرص أي كان عبر تقديم دعمي».

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وبعدما أمضى عطلة نهاية الاسبوع في تشيكرز، المقر الصيفي لرؤساء الوزراء، أكد جونسون ايضا أنه «عازم على الاستمرار في التفويض الذي منح لنا»، لافتا الى أن رئيس الوزراء المقبل سيكون لديه «برنامج جيد جدا لتنفيذه». لكنه أضاف أن عمله «يقضي خصوصا بالإشراف على آلية الاسابيع المقبلة»، رافضا التطرق الى أحداث الاسبوع الماضي.

وزيرة الداخلية بريتي باتل

وقد تنضم وزيرة الداخلية بريتي باتل الإثنين الى المرشحين لخلافة جونسون بعد أن انضمت إليهم مساء الأحد زيرة الخارجية ليز تراس (46 عاما)، لتلحق بالوزيرين السابقين للمال ريشي سوناك (42 عاما) والصحة ساجد جويد (52 عاما).

وبين المرشحين ذوي الثقل أيضا وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني مورداونت (49 عاما) ووزير المال الجديد ناظم الزهاوي (55 عاما) الذي ذكرت معلومات صحافية أنه سيكون موضع تحقيق ضريبي. وإذ اعتبر أن الهدف من ذلك هو «تشويه سمعته»، وعد الزهاوي بأن ينشر كل عام تصريحه الضريبي في حال أصبح رئيسا للوزراء.