بوتين ولوكاشنكو يناقشان «خطوات مشتركة» ضد ليتوانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين، الإثنين، أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة ضد ليتوانيا ردًا على قيود «غير قانونية» فرضتها على عبور أراضيها، التي تؤثر على جيب كالينينغراد الروسي.

فرضت فيلنيوس، منذ منتصف يونيو، قيودًا على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى كالينينغراد، وهي منطقة محاطة بليتوانيا وبولندا (البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي). وأثارت الخطوة حفيظة موسكو، وفق «فرانس برس».

وقال الكرملين في بيان إنه «تم التأكيد على الوضع في ما يتعلق بالقيود غير القانونية التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد». وأضاف: «في هذا السياق، تمت مناقشة بعض الخطوات المشتركة الممكنة».

محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي

وصدر البيان بعد محادثات عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو. وتتشارك ليتوانيا حدودًا مع جيب كالينينغراد الخاضع لإجراءات عسكرية واسعة والمطل على بحر البلطيق، لكنها لا تملك حدودًا مع البر الروسي الرئيسي.

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كما تتشارك حدودًا يبلغ طولها 680 كلم مع بيلاروسيا، الحليفة الأبرز للكرملين، التي سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها في الهجوم على أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وتخوض روسيا والاتحاد الأوروبي محادثات بشأن هذا الملف، إذ تطالب موسكو برفع القيود وتتهم بروكسل بانتهاك اتفاق أُبرم العام 2002 بشأن السفر إلى كالينينغراد.

وقال حاكم كالينينغراد، أنتون أليخانوف، إن «الحصار» يؤثر على 50% من صادرات الجيب. وأفادت مينسك بأن الرئيسين ناقشا أيضًا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و«إيصال إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا».