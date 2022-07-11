كييف «تدين بشدة» تسريع روسيا إجراءات منح الجنسية للأوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية الأوكرانية «بشدة»، الإثنين، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسريع حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية، معتبرة ذلك «تعديًا جديدًا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».

وقالت في بيان إن «وزارة الخارجية تدين بشدة مرسوم رئيس روسيا الاتحادية»، مضيفة أن «القرار المذكور يشكل تعديًا آخر على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ويتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي»، بحسب «فرانس برس».

تسريع إجراءات منح الجنسية الروسية

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسومًا يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويقضي المرسوم بإعطاء «جميع مواطني أوكرانيا... الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات».

- فرانس برس: ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الروسية على المبنى السكني في شرق أوكرانيا إلى 15 قتيلا

- أوكرانيا: 6 قتلى على الأقل في ضربة استهدفت مبنى شرق البلاد

وميدنيًا قالت خدمات الإسعاف الأوكرانية إن عدد ضحايا الضربة الروسية التي استهدفت مبنى سكنيًا في تشاسيف إيار شرق أوكرانيا، الأحد، ارتفع إلى 26 قتيلًا. وقال الفرع المحلي لخدمة الطوارئ الأوكرانية على «فيسبوك»: «تم العثور على جثث 26 شخصًا وانتشالها من تحت الأنقاض منذ بدء العمل، وتم إنقاذ تسعة أشخاص».

مستودعات ذخيرة في منطقة دنيبروبتروفسك

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، «القضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية، بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين، وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي».

وقالت الوزارة، في بيانها اليومي، إن «الجيش الروسي استهدف بصواريخ عالية الدقة نقطة تمركز موقتة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر من القوميين المتطرفين».

وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجوية الروسية، بحسب البيان، «نقاط انتشار كتائب القوميين والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا، حيث تم القضاء على نحو 250 مسلحًا، وتدمير 25 عربة ومركبة مدرعة».