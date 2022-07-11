الاتحاد الأوروبي يوصي بإعطاء جرعة تعزيزية ثانية من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».. ويحدد الفئات المستحقة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الاتحاد الأوروبي حكومات الدول الـ27 الأعضاء في التكتل إلى إعطاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من الإصابة بأمراض خطيرة، جرعات تعزيزية ثانية، من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة والسلامة الغذائية، ستيلا كيرياكيدس، في بيان: إنه مع ارتفاع عدد المصابين بـ«كوفيد-19» وازدياد حالات دخول المشافي جراء الإصابة بالمرض، منذ بدء فصل الصيف، فإني «أحث الجميع على التلقيح وتعزيز اللقاح بأسرع ما يمكن، ليس ثمة من وقت نضيعه» على حد تعبيرها، وفق «يورو نيوز».

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ووكالة الأدوية الأوروبية: إنه يمكن إعطاء الجرعات التعزيزية الثانية بعد أربعة أشهر على الأقل من الجرعة الأولى. وتأتي توصية الهيئين الطبيتين الأوروبيتين، اليوم الاثنين، بعد ثلاثة أشهر، على إصدارهما توصية مماثلة تطالب بأعطاء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ80 عامًا جرعة معززة ثانية.

الموجة الحالية تأتي مدفوعة بطفرة «BA.5»

ووفقًا لبيان أصدرته الهيئتان المذكورتان: فإنه «نظرًا لأن ثمة موجة جديدة تجتاح حاليًا أوروبا، ومع زيادة معدلات دخول المشافي ووحدات العناية المركزة، فمن الأهمية بمكان أن تعطي سلطات الصحة العامة جرعة معززة ثانية إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و79 عامًا، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة».

وقالت مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أندريا أمون: إن الموجة الحالية تأتي مدفوعة بطفرة «BA.5» شديدة الانتقال بالعدوى لمتحور فيروس كورونا «أوميكرون».

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وأضافت المسؤولة الصحية الأوروبية أن هذا «يشير إلى بداية موجة جديدة وواسعة النطاق لكوفيد-19، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي»، مستطردة بالقول: «لا يزال ثمة الكثير من الأفراد المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19 والذين هم بحاجة إلى الحماية بأسرع وقت ممكن، وإن من الأهمية بمكان تذكير الناس بضرورة الحصول اللقاح بدءًا من الجرعة الأولى وصولًا إلى جرعات التعزيز الثانية، وعلينا أن نبدأ فورًا»، حسب وصفها.

المتحور الجديد قادر على الانتشار بسرعة والتغلب على المناعة المكتسبة

وقالت الهيئتان: إنه في الوقت الحالي «لا يوجد دليل واضح يدعم فكرة ضرورة إعطاء جرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الـ60 عامًا والذين ليسوا عرضة للإصابة بمرض خطير.. كما ليس ثمة حاجة فورية لإعطاء معززات ثانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية أو أولئك الذين يعملون في دور الرعاية، إلا إذا كان معرضين للخطر».

وتأتي توصية الهيئتين الصحيتين في الاتحاد الأوروبي في وقت يشعر فيه العلماء بالقلق من وجود طفرة جديدة من نوع «أوميكرون» تسمى «BA2.75» تكتسب أرضية لها في الهند، كما أنها قد ظهرت في بلدان أخرى من العالم.

ويقول العلماء إن المتحور الجديد قد يكون قادرًا على الانتشار بسرعة والتغلب على المناعة المكتسبة من اللقاحات ومن العدوى السابقة، مشيرين إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا المتحور يمكن أن يسبب مرضًا أكثر خطورة من متغيرات «أوميكرون» الأخرى، بما في ذلك «BA.5».