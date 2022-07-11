البوسنة: دفن رفات 50 من ضحايا الإبادة في سريبرينيتسا بعد 27 عاما على ارتكابها

القاهرة - بوابة الوسط

توجه آلاف الأشخاص إلى سريبرينتسا، الإثنين، لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ما زال الصرب وقادتهم يرفضون الاعتراف بها بعد 27 عامًا على ارتكابها، وستدفن الإثنين رفات 50 شخصًا تم تحديد هوياتهم من ضحايا المجزرة، الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، في مقبرة مركز بوتوكاري التذكاري، حيث يرقد الآن 6671 من الضحايا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

في يوليو 1995، قبل أشهر قليلة من انتهاء الحرب، قامت القوات الصربية باعتقال وقتل أكثر من ثمانية آلاف رجل وفتى مسلمين بعد استيلائها على مدينة سريبرينتسا، في جريمة اعتبرتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إبادة جماعية، وكرم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوض المكلف سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي ذكرى الضحايا في الوقت الذي جلب فيه الغزو الروسي لأوكرانيا «الحرب الهمجية إلى قارتنا».

وأضاف: «من واجبنا أكثر من أي وقت مضى أن نتذكر الإبادة الجماعية في سريبرينتسا» و «الحاجة إلى الدفاع عن السلام والكرامة الإنسانية والقيم العالمية»، وأشارا إلى أنه «في سريبرينتسا، أوروبا فشلت ونحن نواجه عارنا»، في السنوات الأخيرة، أصبح العثور على بقايا هياكل عظمية أمرًا نادرًا للغاية، بينما ما زال يجري البحث عن 1200 ضحية، بحسب المعهد البوسني للمفقودين.

جثث الضحايا نبشت بجرافات

وعملية تحديد الهوية معقدة لأنه خلال الأشهر القليلة التي أعقبت المجزرة، نبشت جثث الضحايا بجرافات ونقلت إلى مقابر جماعية أخرى للتغطية على الجريمة، وتُنظم مراسم دفن جماعية لأشخاص تم التعرف عليهم كل عام في 11 يوليو، الموافق لذكرى الاستيلاء على المدينة من قبل قوات صرب البوسنة بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بالسجن مدى الحياة.

وعثر على رفات أحد الضحايا الذين سيواروا الثرى الإثنين متناثرة في ثلاث مقابر جماعية، على ما ذكر أمور ماسوفيتش، خبير الطب الشرعي الذي شارك في استخراج الجثث من عشرات المقابر الجماعية في سريبرينتسا. وأضاف أنه جرى العثور على رفات غالبية الباقين مبعثرة في مقبرتين.

جاءت هجرة عليش، وهي سيدة في الستينيات من عمرها، فجر الإثنين للصلاة على قبري ابنها وزوجها، الذي دفنت رفاته مرتين، في العامين 2007 و 2016، وقال عليش لوكالة «فرانس برس» «عندما سقطت سريبرينتسا، عبروا الغابة وذهبت مع ابنتي إلى توزلا»، وأضافت: «كان ابني يبلغ من العمر 17 عامًا. الألم ما زال يعتصر قلبي. أفكر في ابني وزوجي كل يوم، ليس في 11 يوليو هذا فحسب، ولكن في كل 11 يوليو، أشعر بالضيق كما يحدث الآن».

أكثر من ربع قرن على المجزرة

وبعد أكثر من ربع قرن على المجزرة، ما زال الزعيمان السابقان لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش وراتكو ملاديتش اللذان حُكم عليهما بالسجن المؤبد، «بطلين»، وبالنسبة لكثير من الصرب يمكن مشاهدة صور ملاديتش معلقة على العديد من الجدران في جمهورية صربسكا، الكيان الصربي في البلاد التي تضم أيضًا فدرالية كرواتية مسلمة، وينكر الزعماء الصرب في البوسنة وصربيا المجاورة، مثل عدد كبير من السكان الصرب، الاعتراف بوقوع إبادة في سريبرينتسا خلال الحرب التي تسببت في مقتل نحو مئة ألف شخص. فهم يصفونها بأنها «جريمة كبرى».

وأعربت منيرة سوباسيتش، رئيسة إحدى الجمعيات النسائية في سريبرينتسا، عن استيائها قائلة: «نحن نحارب منذ 27 عامًا من أجل الحقيقة ونطالب بالعدالة، لكنهم ينكرون الحقيقة منذ 27 عامًا، إنهم ينكرون الإبادة الجماعية»، وقبل أسبوع من مغادرته منصبه، أصدر الممثل الأعلى السابق للأمم المتحدة في البوسنة فالنتين إنزكو في يوليو 2021، قرارًا يحظر إنكار الإبادة الجماعية في البلاد. وينص قانون العقوبات الآن على فرض عقوبة السجن لهذه الجريمة.

ورفض الممثلون السياسيون الصرب في البوسنة، وعلى رأسهم العضو الصربي في مجلس رئاسة البوسنة ميلوراد دوديك، الذي أطلق منذ ذلك الحين، سلسلة من المبادرات لفصل جمهورية صربسكا عن البوسنة، مما أثار مخاوف من تهديد السلام.