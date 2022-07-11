Atwasat

26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 03:27 مساء
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق أوكرانيا
أثار القصف الروسي والدمار الذي خلفه بشرق أوكرانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت خدمات الإسعاف الأوكرانية إن عدد ضحايا الضربة الروسية التي استهدفت مبنى سكنيًا في تشاسيف إيار بشرق أوكرانيا، الأحد، ارتفع إلى 26 قتيلًا.

وقال الفرع المحلي لخدمة الطوارئ الأوكرانية على «فيسبوك»: «تم العثور على جثث 26 شخصًا وانتشالها من تحت الأنقاض منذ بدء العمل، وتم إنقاذ تسعة أشخاص».

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، «القضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي».

مستودعات ذخيرة في منطقة دنيبروبتروفسك 
وقالت الوزارة، في بيانها اليومي، إن «الجيش الروسي استهدف بصواريخ عالية الدقة نقطة تمركز موقتة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر من القوميين المتطرفين».

وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجوية الروسية، بحسب البيان، «نقاط انتشار كتائب القوميين والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا، حيث تم القضاء على نحو 250 مسلحًا، وتدمير 25 عربة ومركبة مدرعة».

- فرانس برس: ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الروسية على المبنى السكني في شرق أوكرانيا إلى 15 قتيلا
- أوكرانيا: 6 قتلى على الأقل في ضربة استهدفت مبنى شرق البلاد

وأضافت وزارة الدفاع أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من نوع «كاليبر» مستودعات ذخيرة في منطقة دنيبروبتروفسك، ما أسفر عن تدمير أنظمة صواريخ متعددة من نوع «هيمارس» ومدافع «هاوتزر M777»  ومدافع ذاتية الدفع «بيون» التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا.

 تدمير 243 طائرة مقاتلة، و137 طائرة مروحية
وقالت وزارة الدفاع إن مقاتلة روسية من طراز «سو-35» أسقطت طائرة أوكرانية من طراز «سو-25»، اليوم الماضي، بالقرب من قرية «بوغاتير» في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، أسفرت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن عن تدمير 243 طائرة مقاتلة، و137 طائرة مروحية، و1506 طائرات دون طيار، و354 صاروخًا مضادًا للطائرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن

كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن
ثورة التجديد تضع 11 لاعبا على قائمة البيع في سان جيرمان ليس من بينهم نيمار

ثورة التجديد تضع 11 لاعبا على قائمة البيع في سان جيرمان ليس من بينهم نيمار
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون
حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع

متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع
بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية

بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة
القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟

القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
باشاغا يدلي بشهادة أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء

باشاغا يدلي بشهادة أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»

النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»
شركة البريقة تعلن افتتاح أول محطة وقود في المنطقة الجنوبية

شركة البريقة تعلن افتتاح أول محطة وقود في المنطقة الجنوبية
عقيلة يتهم حكومة الوحدة بتأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب عبر تحميله مسؤولية الانسداد السياسي

عقيلة يتهم حكومة الوحدة بتأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب عبر تحميله مسؤولية ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل خمسة مدنيين في هجوم شمال بوركينا فاسو
مقتل خمسة مدنيين في هجوم شمال بوركينا فاسو
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 ...
اليابان: فوز كبير للحزب الحاكم في الانتخابات بعد اغتيال آبي
اليابان: فوز كبير للحزب الحاكم في الانتخابات بعد اغتيال آبي
فرنسا: نواب المعارضة ينددون بوجود «صفقة سرّية» بين ماكرون وشركة «أوبر»
فرنسا: نواب المعارضة ينددون بوجود «صفقة سرّية» بين ماكرون وشركة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
المزيد
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق أوكرانيا
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق ......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
سريلانكا: محكمة تتسلم عملة محلية بقيمة 50 ألف دولار تركها الرئيس الهارب
سريلانكا: محكمة تتسلم عملة محلية بقيمة 50 ألف دولار تركها ......
فرنسا: نواب المعارضة ينددون بوجود «صفقة سرّية» بين ماكرون وشركة «أوبر»
فرنسا: نواب المعارضة ينددون بوجود «صفقة سرّية» بين ماكرون ......
اليابان: فوز كبير للحزب الحاكم في الانتخابات بعد اغتيال آبي
اليابان: فوز كبير للحزب الحاكم في الانتخابات بعد اغتيال آبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط