26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت خدمات الإسعاف الأوكرانية إن عدد ضحايا الضربة الروسية التي استهدفت مبنى سكنيًا في تشاسيف إيار بشرق أوكرانيا، الأحد، ارتفع إلى 26 قتيلًا.

وقال الفرع المحلي لخدمة الطوارئ الأوكرانية على «فيسبوك»: «تم العثور على جثث 26 شخصًا وانتشالها من تحت الأنقاض منذ بدء العمل، وتم إنقاذ تسعة أشخاص».

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، «القضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي».

مستودعات ذخيرة في منطقة دنيبروبتروفسك

وقالت الوزارة، في بيانها اليومي، إن «الجيش الروسي استهدف بصواريخ عالية الدقة نقطة تمركز موقتة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر من القوميين المتطرفين».

وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجوية الروسية، بحسب البيان، «نقاط انتشار كتائب القوميين والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا، حيث تم القضاء على نحو 250 مسلحًا، وتدمير 25 عربة ومركبة مدرعة».

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وأضافت وزارة الدفاع أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من نوع «كاليبر» مستودعات ذخيرة في منطقة دنيبروبتروفسك، ما أسفر عن تدمير أنظمة صواريخ متعددة من نوع «هيمارس» ومدافع «هاوتزر M777» ومدافع ذاتية الدفع «بيون» التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا.

تدمير 243 طائرة مقاتلة، و137 طائرة مروحية

وقالت وزارة الدفاع إن مقاتلة روسية من طراز «سو-35» أسقطت طائرة أوكرانية من طراز «سو-25»، اليوم الماضي، بالقرب من قرية «بوغاتير» في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، أسفرت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن عن تدمير 243 طائرة مقاتلة، و137 طائرة مروحية، و1506 طائرات دون طيار، و354 صاروخًا مضادًا للطائرات.