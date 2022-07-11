بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسومًا يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويقضي المرسوم بإعطاء «جميع مواطني أوكرانيا... الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات»، وفق «فرانس برس».

138 يوما من الغزو الروسي لأوكرانيا

وفي اليوم الـ138 من الغزو الروسي لأوكرانيا، الإثنين، واصل الجيش الروسي قصفه المتواصل لمنطقة دونيتسك في شرق البلاد، حيث يخطط بعد أربعة أشهر ونصف شهر من بدء الحرب في أوكرانيا «لشن عمليات جديدة» وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن صواريخها أصابت مستودعات ذخيرة في إقليم دنيبرو بوسط أوكرانيا كما قصفت قواتها نقاط انتشار للقوات الأوكرانية والمقاتلين الأجانب في منطقة خاركيف. وأضافت الوزارة أن مستودعات الذخيرة التي استهدفتها في دنيبرو كانت تستخدم في إمداد القوات بقاذفات صواريخ وأسلحة مدفعية.

جيش أوكراني من مليون عنصر

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مقابلة مع جريدة «التايمز» أن أوكرانيا تحشد «لجيش يتكون من مليون عنصر» ومزود بأسلحة الناتو، في محاولة لاستعادة السيطرة على جنوب البلاد.

وتابع ريزنيكوف قائلًا إن استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بساحل البحر الأسود أمر حيوي لاقتصاد أوكرانيا. وأشار ريزنيكوف إلى أن الأوامر وجهها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأن وزارة الدفاع بدأت تضع الخطط المطلوبة.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني للجريدة: «لدينا ما يقرب من 700 ألف في القوات المسلحة وعندما نضيف الحرس الوطني والشرطة وحرس الحدود نصل إلى نحو مليون عنصر».

أنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة

وقال ريزنيكوف إنه يكتب لنظرائه في الدول الغربية شارحًا لهم لماذا «يحتاج جيشه إلى هذه الأسلحة أو تلك، ثم بعد تسلمها سيصبح القرار سياسيًا».

وأشاد ريزنيكوف، بموقف بن والاس وزير الدفاع البريطانى الذي لعب دورًا أساسيًا في توفير أنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة بقنية عالية.