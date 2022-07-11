سريلانكا: محكمة تتسلم عملة محلية بقيمة 50 ألف دولار تركها الرئيس الهارب

القاهرة - بوابة الوسط

سلم متظاهرون في سريلانكا، الإثنين، محكمة ملايين الروبيات التي تركها الرئيس غوتابايا راجابكسا عندما فر من مقر إقامته الرسمي، وفق ما أعلنت الشرطة، في وقت بدأت معركة تسمية خليفة له، وبعد اقتحام القصر الرئاسي السبت، اكتشف المتظاهرون أوراقًا نقدية بدا أنها طُبعت حديثًا تبلغ قيمتها 17.85 مليون روبية (نحو 50 ألف دولار) وسلموها إلى الشرطة، وقال ناطق باسم الشرطة «تسلمت الشرطة النقود وستسلمها إلى المحكمة اليوم»، وذكرت مصادر رسمية بأنه جرى العثور على حقيبة مليئة بالوثائق في المنزل الفخم.

وانتقل راجابكسا للسكن في المبنى الذي شُيد قبل قرنين بعدما أُجبر على الفرار من منزله الخاص في 31 مارس جراء محاولة متظاهرين اقتحامه، وهرب الرئيس البالغ 73 عامًا من باب خلفي برفقة عناصر من سلاح البحرية، وجرى اصطحابه على متن قارب ليتوجه إلى شمال شرق الجزيرة، وفق ما أفادت مصادر رسمية «فرانس برس»، ولم يتضح مكان تواجده على وجه التحديد صباح الإثنين، لكن مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ ذكر أن راجابكسا أبلغه رسميًا بنيته الاستقالة من دون تحديد موعد لذلك، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

التوصل إلى توافق على تشكيل حكومة وحدة

وفي حال استقالة راجابكسا، سيتولى ويكرمسينغ منصب الرئيس بالوكالة تلقائيًا، لكن ويكرمسينغ أعلن بنفسه رغبته في التنحي إذا جرى التوصل إلى توافق على تشكيل حكومة وحدة، وتعهد راجابكسا، الأربعاء، بالتنحي وإفساح المجال لـ«انتقال سلمي» للسلطة، وفق رئيس البرلمان ماهيندا أبيواردانا، ويمكن لعملية تسمية خليفة له أن تستمر لفترة تتراوح بين ثلاثة أيام (وهي أقل مدة ممكنة لالتئام البرلمان) و30 يومًا كحد أقصى يسمح بها بموجب النظام الأساسي.

ويجري حزب المعارضة الرئيسي «سماغي جانا بالاويغايا» (SJB) محادثات مع مجموعات سياسية أصغر الإثنين لضمان الدعم لزعيمه ساجيت بريماداسا، وقال مسؤول في الحزب إنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي مع منشقين من حزب راجابكسا (SLPP) لدعم بريماداسا (55 عامًا)، وهو نجل رئيس سابق، لتولي الرئاسة وتعيين عضو في (SLPP) رئيسًا للوزراء، ومن بين المشرحين أيضًا لتولي رئاسة الوزراء وزير الإعلام السابق دولاس ألاهابيروما (63 عامًا)، الذي كان مواليًا لراجابكسا، وفق ما أفاد نائب في حزب (SJB) يشارك في المحادثات وفق «فرانس برس».

واستقال خمسة وزراء نهاية الأسبوع، بينما أفاد مكتب ويكرمسينغ بأن الحكومة اتفقت الإثنين على الاستقالة جماعيًا فور التوصل إلى اتفاق على «حكومة من كافة الأحزاب»، والإثنين، واصل عشرات آلاف المتظاهرين احتلال القصر الرئاسي وقصر سكرتارية الرئاسة المطل على البحر ومقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء «تيمبل تريز».

النيران أضرمت في منزل رئيس الوزراء

وقال المتظاهر ديلا بيريس: «المطلب واضح للغاية، ما زال الناس يطالبون باستقالة (راجابكسا) بشكل كامل ومؤكد خطيًا»، وتابع: «لذا نأمل بأن نحصل على هذه الاستقالة من الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء والرئيس في الأيام المقبلة» وسيطر المتظاهرون على مكتب راجابكسا بعد وقت قصير من اقتحامهم القصر السبت وتعهدوا بعدم المغادرة إلى حين استقالته رسميًا، وأضرمت النيران في منزل رئيس الوزراء الخاص في كولومبو ليل السبت.

وينظم المتظاهرون اعتصامات خارج مكتب الرئيس منذ أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة باستقالته على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، ويتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية.

وتولى ويكرمسينغ، وهو نائب معارض، رئاسة الوزراء في مايو في محاولة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، لتكون هذه سادس مرة يعين فيها في المنصب، وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الأجنبية البالغ قدرها 51 مليار دولار في أبريل وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ محتملة، واستهلكت سريلانكا تقريبًا إمداداتها الشحيحة أساسًا من البترول. وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية للتخفيف من حركة السير وتوفير الوقود.