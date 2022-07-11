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اليابان: فوز كبير للحزب الحاكم في الانتخابات بعد اغتيال آبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 10:56 صباحا
اليابان: فوز كبير للحزب الحاكم في الانتخابات بعد اغتيال آبي
يابانيون يصوتون في انتخابات مجلس الشيوخ. (الإنترنت)
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صوّت اليابانيّون الأحد في انتخابات مجلس الشّيوخ لصالح الائتلاف الحاكم الذي حقّق فوزًا ساحقًا في انتخابات طغى عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمّع انتخابي في نارا بغرب البلاد وفاز الائتلاف الحاكم المؤلّف من الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين قومي) الذي ينتمي إليه آبي، وحليفه «كوميتو»، بأكثر من 75 من أصل المقاعد 125 التي جرى التصويت لتجديدها الأحد، في انتخاباتٍ تُنظّم كلّ ثلاث سنوات وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ الـ248. وبات الائتلاف الحاكم يملك الآن غالبيّة مستعدّة لتعديل الدستور السلميّ من أجل تعزيز دور اليابان العسكري على الساحة الدوليّة، وهو هدف طمح إليه آبي منذ زمن طويل.

وأقرّ كينتا إيزومي زعيم الحزب الديموقراطي الدستوري المعارض بهزيمته، قائلًا إنّه من الواضح أنّ «الناخبين لم يرغبوا بالتغيير أو بأن يعهدوا بالحكومة إلينا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «كيودو» للأنباء، وبلغت نسبة المشاركة 52% فقط، وفقًا للبيانات المتوافرة حتّى الآن وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا «أعتقد أنّ من المهمّ أنّ الانتخابات جرت بشكل طبيعي»، مضيفًا أنّه سينكبّ على القضايا المهمّة حاليًا، وبينها كوفيد والحرب في أوكرانيا والتضخّم وندّد كيشيدا في وقت سابق بالهجوم «الهمجي» على آبي، مرشده في السياسة، مشدّدًا على أهمّية «الدّفاع عن الانتخابات الحرّة والنزيهة التي تشكّل أساس الديموقراطيّة»،وأكد «لن نستسلم للعنف أبدًا».

 بلينكن إلى طوكيو لتقديم التعازي في آبي
ووصل وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن إلى طوكيو الاثنين في زيارة قصيرة غير مقرّرة سابقًا، لتقديم تعازيه شخصيًا للشعب الياباني في أعقاب اغتيال آبي، وكان لاغتيال آبي، أحد أشهر سياسيّي الأرخبيل والذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، وقع الصدمة في اليابان وخارجها وتواردت رسائل التعازي من أنحاء العالم كافّة، بما في ذلك من الصين وكوريا الجنوبيّة اللتين يخيّم التوتر في كثير من الأحيان على علاقاتهما باليابان.

وهيمنت مخاوف محلية على الانتخابات، وفي طليعتها ارتفاع الأسعار والمخاطر المتعلّقة بإمدادات الكهرباء في ظل موجة الحرّ التي تطال اليابان منذ نهاية يونيو مثيرة القلق من انقطاع في الكهرباء، وقال شيغيرو كاتو (75 عاما) ردا على أسئلة «فرانس برس» لدى خروجه من مركز اقتراع في طوكيو إن «الاقتصاد العالمي في ركود واليابان أيضا تواجه أزمة اقتصادية على غير صعيد، فيما الأجور لا تزيد»، مضيفا أن «اليابان ستغرق أكثر» في الأزمة إذا لم تُتّخذ أيّ تدابير.

مشاركة قياسية للنساء في الانتخابات
وفي بلد غالبا ما يُنتقد لضعف التمثيل النسائي في مؤسساته وفي قيادة شركاته، تميّزت الانتخابات هذه السنة بنسبة قياسية من المشاركة النسائية بلغت 33% من المرشّحين الـ545 وبعد تحقيقه فوزا كبيرا في انتخابات مجلس الشيوخ، سيتمكّن كيشيدا من تعزيز سلطته بعدما دعا إلى سياسة اقتصاديّة تتضمّن توزيعًا أكثر عدالة للثروات أطلق عليها اسم «الرأسماليّة الجديدة»، عند أبواب مرحلة من ثلاث سنوات لا تتضمّن أيّ استحقاق انتخابي.

وحظي تعاونه الوثيق مع حلفاء اليابان الغربيين بهدف الضغط على روسيا بتأييد واسع في بلاده، كما حققت خطته لزيادة ميزانية الدفاع بشكل «كبير» تأييدا شعبيا في وقت تؤكد الصين بصورة متزايدة طموحاتها الجغرافية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقد يتعزز التوجه إلى زيادة النفقات الدفاعية بعد الانتخابات بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو يو أوشياما الذي يعتقد أن «موقف اليابان الحازم تجاه الصين سيستمر على الأرجح».

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