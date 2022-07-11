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الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 08:29 صباحا
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
علم الأمم المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الإثنين، أن عدد سكان العالم يُفترض أن يصل إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 نوفمبر، متوقعةً أيضًا أن تحلّ الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان عام 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان، إنه في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك «هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها»، بدون أن يذكر حالات ملموسة، حسب وكالة «فرانس برس».

دولة عربية ضمن 8 دول تتركز فيها الزيادة السكانية
وأوضح غوتيريس أنها أيضًا «مناسبة للاحتفاء بتنوّعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدّد فترة الحياة وخفّض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال».

وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليًا بأبطأ وتيرة له منذ العام 1950. وقد يصل إلى نحو 8,5 مليارات نسمة العام 2030 و9,7 مليارات العام 2050، مع توقّع أن يبلغ ذروته مع نحو 10,4 مليار نسمة في العام 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.

في حين لوحظ تراجع واضح في معدّل الخصوبة في دول عدة تُعتبر متطوّرة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.

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