مقتل خمسة مدنيين في هجوم شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل خمسة مدنيينـ خلال هجوم شنّه مسلحون على مفرزة عسكرية في بارسالوغو، في شمال بوركينا فاسو الأحد، بحسب ما أعلن الجيش.

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنّه «صباح الأحد، دارت معارك بين عناصر مفرزة بارسالوغو العسكرية ومجموعة إرهابية مسلّحة هاجمت مقرّ المفرزة».

وأضاف البيان أنّه بموازاة الهجوم على مقرّ المفرزة «كانت مجموعة إرهابية أخرى تشنّ هجوماً على مدنيين» في المنطقة نفسها.

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وبحسب البيان، فقد أسفر الهجوم عن مقتل «خمسة مدنيين بينهم طفل» وسقوط «ثمانية جرحى عسكريين تمّ إجلاؤهم لتلقّي العلاج».

وأوضح الجيش أنه جرى تنفيذ عمليات جوية وبرية لتعقب المهاجمين، مشيراً إلى أن «ضربات جوية استهدفت مجموعات من المهاجمين كانت تحاول الانسحاب إلى قاعدة إرهابية تقع في بانغميوغو بالقرب من بارسالوغور».

وأكد البيان «تحييد عدد من الإرهابيين»، من دون أن يحدد عددهم، مؤكدًا «تدمير القاعدة اللوجستية» التي كان «الجهاديون» يحاولون الانسحاب إليها. وغالباً ما تقدّم قوة برخان الفرنسية إسناداً جوياً للعمليات التي ينفذها الجيش ضد المسلحين في بوركينا فاسو.

ومنذ 2015 تشهد بوركينا فاسو، لا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات متكررة تشنها حركات تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية». وخلّفت هذه الهجمات آلاف القتلى وحوالى مليوني مهجّر. ويقع أكثر من 40% من مساحة البلاد حالياً خارج سيطرة الدولة، بحسب بيانات رسمية.