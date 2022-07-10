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ترامب يدعم حملة سارة بايلن المرشحة لتمثيل آلاسكا في مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 02:57 مساء
ترامب يدعم حملة سارة بايلن المرشحة لتمثيل آلاسكا في مجلس النواب
سارة بايلن تلقي كلمة في مهرجان انتخابي وخلفها الرئيس السابق دونالد ترامب. 9 يوليو 2022.(أ ف ب).
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انضم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، في آلاسكا إلى حملة سارة بايلن، الحاكمة السابقة للولاية الواقعة في الشمال الأميركي والتي يعتبر كثيرون أنها مهدت الطريق بنهجها الشعبوي لسياسة ترامب المناهضة للنخب، ويعد ترامب وبايلن شخصيتين رئيسيتين في توجه الحزب الجمهوري في العقد الأخير نحو الطبقة العاملة.

ويقول الاثنان، من دون تقديم إثبات، إن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن في 2020 شهدت عمليات تزوير على نطاق واسع، أقله في الولايات الرئيسية التي خسرها ترامب، وقال ترامب أمام حشد في ملعب: «في آلاسكا، لم نضطر للقلق بشأنها الانتخابات لأننا فزنا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

مرشحة لمنصب نائبة الرئيس
وبرز اسم بايلن عندما اختارها السناتور الراحل جون ماكين مرشحة لمنصب نائبة الرئيس على بطاقته في انتخابات 2008، ويعتبر عموما صعودها خلال حملة 2008 مقدمة لوصول رجل الأعمال الثري بعد ثماني سنوات إلى البيت الأبيض، ويقف أسلوبهما غير التقليدي على نقيض نهج شخصيات جمهورية مثل ميت رومني وماكين، الذي بعد وفاته منحه الرئيس الديمقراطي جو بايدن الأسبوع الماضي ميدالية الحرية.

وقالت بايلن التي كانت من أوائل داعمي حملة ترامب في 2016، مخاطبة الحشود إن من بين ما جذبها لترامب، دعمه لها عندما كانت وسائل الإعلام تركز عليها وعلى عائلتها، وأضافت: «كان يكتب لي قائلا حافظي على تماسكك»، وتسعى بايلن (58 عامًا) لخلافة النائب الجمهوري دون يونغ الذي تُوفي فجأة الشهر الماضي بعدما أمضى 49 عاما في مجلس النواب.

وتجرى الانتخابات النصفية الأميركية التي تشمل جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 435 مقعدًا، في الثامن من نوفمبر، وبينما تعد آلاسكا الولاية الأكبر من حيث المساحة إلا أنها تُمثل بنائب واحد في المجلس بالنظر لعدد سكانها، سعى ترامب لإحكام قبضته على الحزب الجمهوري من خلال دعم مرشحين معينين في الانتخابات التمهيدية للحزب، والتي سيشارك الفائزون بها في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.

وحقق المرشحون الذين دعمهم ترامب، والذين يؤيدون جميعا نظريته عن تزوير انتخابات 2020، نجاحات متفاوتة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وتحدثت أيضا في المهرجان الانتخابي في آلاسكا، كيلي تشيباكا التي دعمها ترامب في حملتها لإزاحة السناتورة الجمهورية ليزا موركاوسكي، ووصف ترامب موركاوسكي التي صوتت لصالح محاكمته في أعقاب أحداث الكابيتول في السادس من يناير بأنها «أسوأ من الديمقراطيين».

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