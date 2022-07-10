اليابان: انتخابات مجلس الشيوخ يهيمن عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الناخبون اليابانيون التصويت، الأحد، لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، في انتخابات يطغى عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمّع انتخابي في نارا بغرب البلاد، وندّد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا الذي يتصدر حزبه الليبرالي الديمقراطي (يمين قومي) بفارق كبير في استطلاعات الرأي، بالهجوم «الهمجي» على آبي، مرشده في السياسة، مشددًا على أهمية «الدفاع عن الانتخابات الحرة والنزيهة التي تشكّل أساس الديمقراطيّة»، مؤكدًا «لن نستسلم للعنف أبدًا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وسجل اغتيال آبي، أحد أشهر سياسيّي الأرخبيل والذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، وقع الصدمة في اليابان وخارجها وتواردت رسائل التعازي من أنحاء العالم كافّة، بما في ذلك من الصين وكوريا الجنوبيّة اللتين يخيم التوتر في كثير من الأحيان على علاقاتهما باليابان، ويعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم حاليا بجولة آسيوية، التوقف الإثنين في طوكيو لتقديم تعازيه شخصيا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

مراسم تأبين شينزو آبي ستقام مساء الاثنين

وأعلن مكتب آبي لوكالة «فرانس برس» أن مراسم تأبين ستقام مساء الإثنين وستجري الجنازة الثلاثاء بحضور أسرة آبي وأقاربه فقط، وذلك في معبد زوجوجي في طوكيو بحسب وسائل الإعلام المحلية، وأقرّ منفّذ الهجوم الذي أوقِف في مكان الواقعة، بأنه استهدف آبي عمدًا، موضحًا للشرطة أنه كان ناقمًا على منظمة اعتقد أن رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها. وذكر عدد من وسائل الإعلام اليابانية أن الأمر يتعلق بمجموعة دينية.

وأوردت وسائل إعلام يابانية أن منفذ الهجوم البالغ 41 عامًا ويُدعى تيتسويا ياماغامي هو عنصر سابق في «قوّة الدفاع الذاتي البحرية»، سلاح البحريّة الياباني، وقال لقوات الأمن إنه استخدم سلاحا يدويّ الصنع، وبعد تعليقها فترةً وجيزة من جانب مختلف الأطراف عند ورود نبأ اغتيال آبي، استؤنفت الحملة الانتخابية السبت وسط إجراءات أمنية مشددة، في حين أقرت الشرطة في منطقة نارا بوجود ثغرات أمنية «لا يمكن إنكارها» خلال التجمع الانتخابي الذي كان آبي يشارك فيه، وتُهيمن مخاوف محلية على الانتخابات، وفي طليعتها ارتفاع الأسعار والمخاطر المتعلّقة بإمدادات الكهرباء في ظل موجة الحرّ التي تطال اليابان منذ نهاية يونيو مثيرة القلق من انقطاع في الكهرباء.

وقال شيغيرو كاتو (75 عاما) ردا على أسئلة «فرانس برس» لدى خروجه من مركز اقتراع في طوكيو إن «الاقتصاد العالمي في ركود واليابان أيضا تواجه أزمة اقتصادية على أكثر من صعيد، فيما الأجور لا تزيد». مضيفا أن «اليابان ستغرق أكثر» في الأزمة إذا لم يجر اتخاذ أي تدابير، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم المؤلّف من الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة كيشيدا (64 عاما) وحليفه «كوميتو» قد يفوز بأكثر من 70 مقعدا من أصل 125 سيجري تجديدها الأحد في الانتخابات التي تجري كل ثلاث سنوات وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ الـ248 بالإجمال.