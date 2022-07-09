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القصف الروسي يتواصل في شرق أوكرانيا وسط توقع «عمليات جديدة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 09:58 مساء
القصف الروسي يتواصل في شرق أوكرانيا وسط توقع «عمليات جديدة»
جنود روس في أوكرانيا. (الإنترنت)
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واصل الجيش الروسي قصفه المتواصل السبت لمنطقة دونيتسك في شرق البلاد حيث يخطط بعد أربعة أشهر ونصف شهر من بدء الحرب في أوكرانيا «لشن عمليات جديدة» وفقا لمسؤولين اوكرانيين.

من جانبها، طلبت الولايات المتحدة من الصين إدانة «العدوان الروسي» على أوكرانيا فيما أعلنت بريطانيا أنها استقبلت مجموعة أولى من الجنود الأوكرانيين جاؤوا للتدريب، بحسب «فرانس برس».

زيلينسكي يحذر من خطر «مئات الهجمات» 
وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إنستغرام السبت أن «أعين جميع الحركات والأنظمة السياسية العدوانية في العالم شاخصة الآن لترى ما تفعله روسيا بنا».

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وتساءل «هل سيتمكن العالم من إحالة مجرمي الحرب الحقيقيين على القضاء؟»، محذرًا من خطر «مئات الهجمات الأخرى» في حال لم يحصل ذلك.

دوي صفارات الإنذار في الجنوب
في الشرق كما في الجنوب دوت صفارات الإنذار طوال الليل. واستيقظ سكان بلدة دروجكيفكا الصغيرة الواقعة جنوب كراماتورسك (شرق) السبت على هجوم صاروخي خلف حفرة ضخمة أمام متجر متضرر.

القوات الروسية التي أعلنت مطلع يوليو أنها سيطرت على منطقة لوغانسك، تستهدف الآن منطقة دونيتسك لاحتلال حوض دونباس بكامله (شرق) الذي يسيطر عليه جزئيًا منذ عام 2014 الانفصاليون المدعومون من موسكو بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية السبت عن قصف روسي في الشرق وعلى خاركيف ولكن من دون هجوم بري. 

وأدى قصف روسي الى سقوط قتيل وجريحين على الاقل في كريفي ريغ مسقط رأس زيلينسكي الذي تفقد الجمعة المواقع الأوكرانية في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط شرق).

«عمليات جديدة»
من جانبه أكد الجيش الروسي أنه ألحق أضرارًا جسيمة بالجيش الاوكراني وعتاده في منطقتي ميكولايف (جنوب) ودنيبروبتروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إنها شنت ايضا ضربات على منطقتي دونيتسك وخاركيف حيث أصيب ستة مدنيين، بحسب مكتب المدعي العام الأوكراني المحلي. وتتهم السلطات الانفصالية كييف بقطع الغاز عن منطقة زابوريجيا (جنوب شرق).

والجمعة اعلن حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو على تلغرام ان الجيش الروسي «يعيد جمع صفوفه ويعد لعمليات جديدة في سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت».

وأوضح أن «خط الجبهة بكامله يتعرض لقصف متواصل». وصباح السبت أشار الى مقتل خمسة مدنيين الجمعة وجرح سبعة.

 القوات الروسية تستهدف دونيتسك 
قال حاكم لوغانسك سيرغي غيداي السبت إن القوات الروسية تستهدف منطقة دونيتسك من قواعدها في منطقة لوغانسك حيث «لا احتلال كاملا» و«قتال متواصل».

واتهم حاكما خاركيف ودونيتسك القوات الروسية بالتسبب بحرائق في الحقول جراء قصفها. وقال حاكم دونيتسك الجمعة «يحاولون تدمير المحاصيل الزراعية بكل الوسائل».

وفي الجنوب أعلنت شرطة منطقة خيرسون البدء بملاحقات جنائية بعد تدمير القوات الروسية للمحاصيل.

في منطقة ميكولايف التي تنطلق منها محاولات لشن هجوم مضاد على خيرسون المدينة المحتلة منذ الأيام الأولى للحرب، أفاد رئيس البلدية بأن دوي انفجارات سمع ليلا وطالب السكان بالبقاء في الملاجئ.

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