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ما علاقة إسرائيل بإقالة السفير الأوكراني في ألمانيا؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 09:39 مساء
ما علاقة إسرائيل بإقالة السفير الأوكراني في ألمانيا؟
السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك. (أرشيفية: الإنترنت)
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تسببت إسرائيل في إقالة السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك، بعد أن تعرض مؤخرًا لضغوط وانتقادات واسعة شاركت فيها تل أبيب بسبب الدفاع عن الزعيم الأوكراني ستيبان بانديرا.

وقاد بانديرا مجموعة مسؤولة عن التطهير العرقي، ومذبحة أودت بحياة عشرات الآلاف من البولنديين، إبان الحرب العالمية الثانية، حسب شبكة «دويتشه فيله».

موقف شخصي يطيح بالسفير من برلين
ووجهت انتقادات حادة للسفير بسبب هذه التصريحات من كل من بولندا والسفارة الإسرائيلية في برلين، من بين جهات أخرى. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن ميلنيك صرح بموقفه الشخصي، وهو ليس موقف الوزارة.

- زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا و4 دول أخرى

إقالة دبلوماسيين.. زيلينسكي ينقلب على السفراء؟
وذكرت مصادر إعلامية أنه سيتم نقل ميلنيك إلى وزارة الخارجية في كييف. وأعلن زيلنسكي، في مرسوم لم يوضح سبب القرار، إقالة سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج والمجر.

ودعا زيلينسكي دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه صد الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

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