توجيه تهمة الإرهاب لثماني فرنسيات أُعدن من معسكرات اعتقال بسورية

القاهرة - بوابة الوسط

قررت محكمة باريس حبس ثماني نساء، أُعدن إلى فرنسا الثلاثاء من معسكرات اعتقال في سورية، احتياطيا بعد توجيه التهم لهن بـ«المشاركة في عصابة أشرار إرهابية إجرامية».

وقال مصدر قضائي فرنسي إن عددا من هؤلاء النساء يحاكم بتهمة التخلي عن أطفال، وتّم البت في الاتهامات الأخيرة مساء الجمعة بعد عرض القضية أمام قضاة تحقيق مكافحة الإرهاب في محكمة باريس، بحسب «فرانس برس».

عسكرات الاعتقال في شمال شرق سورية

ووُضعت النساء الثماني اللواتي كنّ موضوع مذكرة تحقيق من المحاكم الفرنسية، والصبي الذي كان برفقتهن، قيد الاحتجاز في المديرية العامة للأمن الداخلي الثلاثاء، فيما احتُجرت إحداهن في قسم مكافحة الإرهاب في مقر شرطة باريس.

وتلك النسوة والمراهق الذي يرافقهن جزء من مجموعة من 35 قاصرا و16 امرأة أعيدوا إلى فرنسا من معسكرات الاعتقال في شمال شرق سورية.

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وهذه أول عملية إعادة جماعية لأبناء «متطرفين» مفترضين وأمهاتهم منذ سقوط «خلافة» تنظيم «داعش» في 2019 التي تمّ التخطيط فيها لهجمات 13 نوفمبر 2015.

120 امرأة فرنسية وحوالى 290 طفلا محتجزين

وحتى هذه العملية، لم تُعد السلطات الفرنسية سوى عدد قليل من الأطفال بعد دراسة «كل حالة على حدة».

وبين النساء الـ16 اللواتي تتراوح أعمارهن بين 22 و39 عاما، إيميلي كونيغ وهي إحدى أشهر الجهاديات الفرنسيات. فبعد اتهامها بالتجنيد لصالح تنظيم «داعش» والدعوة إلى شن هجمات في الغرب، وضعتها الأمم المتحدة على قائمتها السوداء لأخطر المقاتلين.

وقال المنسق الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لوران نونيز لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة، إنه قبل عملية الإعادة هذه، كانت 120 امرأة فرنسية وحوالى 290 طفلا محتجزين في معسكرات سورية يسيطر عليها الأكراد.