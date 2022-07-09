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زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا و4 دول أخرى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 08:56 مساء
زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا و4 دول أخرى
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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ذكرت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني، يوم السبت، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقال سفير بلاده لدى ألمانيا، إضافة إلى عدد من السفراء لدى دول أخرى.

وأعلن زيلينسكي، في مرسوم لم يوضح سبب القرار، إقالة سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج وهنغاريا، بحسب «سكاي نيوز».

 حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية
ولم يتضح على الفور ما إذا كان المبعوثون سينقلون إلى وظائف جديدة، أم أنهم أخفقوا في مهامهم الدبلوماسية.

وحث زيلينسكي دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، في الوقت الذي تحاول فيه صد العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

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 وتعد علاقة كييف مع ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، ذات حساسية خاصة نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية.

تقليل الاعتماد على النفط الروسي 
واتخذت ألمانيا إلى جانب دول أوروبية أخرى خطوات كبرى لأجل تقليل الاعتماد على النفط الروسي، لكنها لم تستطع إحداث قطيعة نهائية بسبب غياب البديل.

وقدمت دول غربية مساعدات سخية لأوكرانيا، من أجل مواجهة العمليات الروسية، لكن زيلينسكي لا يخفي تذمره من عدم وقوف الغرب بشكل كافٍ إلى جانب كييف في خضم الأزمة.

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