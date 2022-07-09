رئيس البرلمان: راجابكسا سيتنحى عن حكم البلاد في 13 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا أبيواردانا، أن الرئيس غوتابايا راجابكسا الذي فر السبت من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو، قبيل اقتحام محتجين غاضبين المجمع الرئاسي، وافق على التنحي الأسبوع المقبل.

وجاء في تصريح متلفز لأبيواردانا أن «الرئيس قال إنه سيتنحى في 13 يوليو لضمان انتقال سلمي» للسلطة، بحسب «فرانس برس».

فرار الرئيس السريلانكي

وفر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة السبت، على ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع لوكالة «فرانس برس»، قبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع.

وقال المصدر إن «الرئيس نقل إلى مكان آمن» مضيفًا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

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ووافق رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرم سينغه، السبت، على الاستقالة، بينما اقتحم متظاهرون مقر إقامة الرئيس ومكتبه؛ احتجاجًا على أزمة اقتصادية شديدة تعصف بالبلاد.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء، دينوك كولامباغ، إن ويكر مسينغه أبلغ قادة الحزب أنه سيستقيل عندما تتفق جميع الأطراف على تشكيل حكومة جديدة، بحسب «سكاي نيوز».

أكبر احتجاج تشهده سريلانكا

وجاء قرار رئيس الوزراء بعد أكبر احتجاج تشهده سريلانكا، حيث اخترق عشرات الآلاف الحواجز ودخلوا مقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا ومكتبه القريب؛ للتنفيس عن غضبهم ضد زعيم يعتبرونه مسؤولًا عن أسوأ أزمة اقتصادية ألمت بالبلاد.

والتقى قادة الأحزاب السياسية بالبرلمان بعد اقتحام مقر الرئيس وقرروا مطالبة الرئيس ورئيس الوزراء بالاستقالة، بحسب ما كتب النائب المعارض رؤوف حكيم في تغريدة على «تويتر».

وأضاف أنه تم الاتفاق بالإجماع على تولي رئيس البرلمان السلطة موقتًا كرئيس للبلاد، في حال استقال الرئيس الحالي، وأن يعمل بالتعاون مع حكومة انتقالية موقتة.

إفلاس البلاد

وكان رئيس الوزراء السريلانكي أقر بأن بلاده أفسلت، بينما يعاني الملايين من الأشخاص لأجل الحصول على الغذاء وخدمات أخرى حيوية.

وأقر المسؤول السريلانكي في حديث مع نواب البرلمان، بصعوبة المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي؛ لأن البلاد تتفاوض باعتبارها دولة مفلسة وليست بصفتها دولة نامية.