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وصول «أول دفعة» من الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا لتلقي التدريب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 06:26 مساء
وصول «أول دفعة» من الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا لتلقي التدريب
جنود أوكرانيون. (الإنترنت)
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أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة لتلقي التدريب، في إطار دعم لندن لكييف منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في بيان: «هذا البرنامج التدريبي الجديد والطموح، هو المرحلة التالية من دعم المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها للتصدي للعدوان الروسي»، وفق ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف وزير الدفاع الذي حضر التدريبات هذا الأسبوع: «بفضل خبرة الجيش البريطاني، سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وتكثيف مقاومتها، للدفاع عن سيادة البلاد وحقها في تقرير مستقبلها».

حشد 1050 جنديًا بريطانيًا في هذا البرنامج 
ووفقًا لوزارة الدفاع، فقد جرى حشد 1050 جنديًا بريطانيًا في هذا البرنامج، الذي ينظم في مواقع عسكرية شمال غرب وجنوب غرب وجنوب شرق المملكة المتحدة.

وستستغرق كل دورة أسابيع و«ستزود المجندين المتطوعين أصحاب الخبرة المحدودة أو المعدومة، بالمهارات اللازمة ليكونوا فعالين في القتال على خط الجبهة»، حسب بيان لوزارة الدفاع البريطانية.

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ويشمل التدريب استخدام الأسلحة والإسعافات الأولية والتقنيات الميدانية والدوريات وقانون النزاعات المسلحة.

 الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني 
وبمناسبة الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استقال بعد ذلك بسبب سلسلة فضائح، إلى كييف في 17 يونيو، أعلن مقر رئاسة الوزراء أن لندن عرضت «تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي كل 120 يومًا».

واعتبر جونسون أن هذا البرنامج للتدريب العسكري «يمكن أن يغير معادلة هذه الحرب، من خلال توجيه أقوى العوامل، وهي تصميم الأوكرانيين على تحقيق النصر».

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