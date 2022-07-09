الرئيس الانتقالي لمالي يدعو إلى الوحدة بعد رفع عقوبات مجموعة غرب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الانتقالي لمالي، الكولونيل آسيمي غويتا، في أول خطاب له منذ رفع مجموعة غرب أفريقيا عقوباتها عن باماكو، إلى الوحدة والتركيز على التنمية والاستقرار في البلاد.

وقال غويتا، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في مايو 2021، في بث مباشر مساء الجمعة: «حان الوقت لاتحاد مقدس حول المصالح العليا للأمة»، وفق «فرانس برس».

ورفع قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، الأحد، العقوبات المفروضة على الحكم العسكري لمالي بما في ذلك الحظر التجاري والمالي الذي فرض في يناير، بعدما قدم المجلس العسكري خطة للحكم لمدة خمس سنوات.

العسكريون الحاكمون يخضعون لمطالب مجموعة غرب أفريقيا

وأثرت العقوبات بشدة على الدولة التي لا تطل على بحار ويتضرر اقتصادها من تمرد «إرهابي» مستمر منذ عقد. وخضع العسكريون الحاكمون لمطالب مجموعة غرب أفريقيا عبر نشر قانون انتخابي جديد وجدول زمني يتضمن انتخابات رئاسية في فبراير 2024. ووافقت المجموعة على البرنامج.

- الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوة حفظ السلام بشمال مالي في انفجار لغم

- قمة «غرب أفريقيا» تبحث العقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو

- انتهاء عملية «تاكوبا» للقوات الخاصة الأوروبية لمكافحة المسلحين في مالي

وقال الكولونيل غويتا: «من الواضح أن نهجنا لم يكن أبدًا التشكيك في عودة النظام الدستوري. لكن ذلك، يجب أن يتحقق في ظروف من الأمن والاستقرار».

حملة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي

وكان غويتا زار، الثلاثاء، نيورو في غرب مالي لإطلاق حملة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي. وقال في مؤتمر صحفي: «ندرك جيدًا أن أسباب (انعدام الأمن الغذائي) هي من بين أمور أخرى، مخاطر المناخ وكذلك الصراعات» بين المجموعات السكانية.

وشكر في خطابه، الجمعة، غينيا وموريتانيا المجاورتين على «تضامنهما» طوال فترة الحظر. وأتاحت أراضي وموانئ الدولتين، في كوناكري ونواكشوط، لمالي، الالتفاف على الحظر المفروض من دول غرب أفريقيا. وبذلك تمكنت باماكو من تجاوز دكار وأبيدجان اللتين تمر عبرهما معظم المنتجات المتجهة إلى مالي.