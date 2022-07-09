Atwasat

إيران: توقيف مصطفى تاج زاده أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 03:16 مساء
إيران: توقيف مصطفى تاج زاده أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي
السياسي مصطفى تاج زاده، أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي في إيران. (أ ف ب).
alwasat radio

أوقفت السلطات الإيرانية السياسي مصطفى تاج زاده، أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الذي سبق له أن شغل منصبا حكوميا، على خلفية اتهام بـ«العمل ضد الأمن القومي»، وفق الإعلام المحلي، وأوضحت وكالة «مهر» ليل الجمعة أن تاج زاده يواجه أيضا تهمة «نشر أكاذيب لتضليل الرأي العام»، مشيرة الى أن «مذكرة توقيفه صدرت عن السلطة القضائية».

وتقدّم تاج زاده، وهو ستيني، بطلب ترشّح الى الانتخابات الرئاسية لعام 2021. الا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه، ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، وشغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005).

الا أنه أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، وأفرج عنه في 2016، منذ خروجه من السجن، طالب تاج زاده السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.

وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء «تغييرات هيكلية» وإجراءات لتعزيز الديموقراطية في الجمهورية الإسلامية، وعلى هامش ترشحّه لانتخابات 2021، قدّم تاج زاده نفسه على أنه «مواطن وإصلاحي» و«سجين سياسي لسبع سنوات»، ودان «التمييز» و«حجب الإنترنت» و «تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات»، ويأتي توقيفه بعد نحو أسبوع من إعلان السلطة القضائية توجيه الاتهام لفائزة هاشمي، كريمة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بـ«النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتجديف».

وترتبط الاتهامات الموجّهة لهاشمي، وهي نائبة سابقة وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بتعليقات أدلت بها خلال نقاش على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في أبريل، وسبق لهاشمي أن دينت بـ«الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية وحكم عليها بالسجن ستة أشهر في نهاية 2012.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية
الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع الرئاسي

الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع الرئاسي
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»

إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس

بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»

وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول جثمان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى طوكيو
وصول جثمان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى طوكيو
الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع الرئاسي
الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع ...
بلينكن يقول إنه طلب من الصين إدانة «العدوان» الروسي على أوكرانيا
بلينكن يقول إنه طلب من الصين إدانة «العدوان» الروسي على أوكرانيا
رئيس الوزراء السريلانكي يدعو إلى اجتماع حكومي عاجل بعد فرار الرئيس
رئيس الوزراء السريلانكي يدعو إلى اجتماع حكومي عاجل بعد فرار ...
الصين تؤكد توصل بلينكن ووانغ إلى «توافق» لتحسين العلاقات
الصين تؤكد توصل بلينكن ووانغ إلى «توافق» لتحسين العلاقات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
المزيد
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون...
إيران: توقيف مصطفى تاج زاده أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي
إيران: توقيف مصطفى تاج زاده أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي...
الشرطة اليابانية تعترف بوجود ثغرات «لا يمكن إنكارها» في أمن شينزو آبي
الشرطة اليابانية تعترف بوجود ثغرات «لا يمكن إنكارها» في أمن ......
الصين تؤكد توصل بلينكن ووانغ إلى «توافق» لتحسين العلاقات
الصين تؤكد توصل بلينكن ووانغ إلى «توافق» لتحسين العلاقات...
رئيس الوزراء السريلانكي يدعو إلى اجتماع حكومي عاجل بعد فرار الرئيس
رئيس الوزراء السريلانكي يدعو إلى اجتماع حكومي عاجل بعد فرار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط