وصول جثمان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط

وصل جثمان شينزو آبي إلى طوكيو السبت من نارا المدينة الواقعة في غرب اليابان التي قتل فيها رئيس الوزراء الياباني السابق خلال تجمع انتخابي الجمعة، كما ذكرت وكالة فرانس برس.



وشاهدت صحفية من فرانس برس سيارة لنقل الموتى تصل إلى مقر إقامة آبي في طوكيو. وظهر في لقطات بثها التلفزيون قادة من الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي كان ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق وهم يرتدون ملابس سوداء ويقفون في طابور باحترام.

ويوم الجمعة، أغتيل رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي، الجمعة، على ما ذكرت هيئة البث اليابانية ووكالة «جي جي» للأنباء.

اغتيال شينزو آبي

وقالت هيئة البث الوطنية: «حسب مسؤول كبير في الحزب الليبرالي الديمقراطي، توفي رئيس الوزراء السابق آبي عن 67 عاما، في مستشفى في مدينة كاشيهارا بمنطقة نارا، حيث كان يتلقى علاجا».

وأكد المستشفى وفاة شينزو آبي، بعد ظهر الجمعة، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي. وقال الطبيب هيديتادا فوكوشيما من مستشفى «نارا» الجامعي: «نُقل شينزو آبي (إلى المستشفى) عند الساعة 12.20. كان القلب متوقفا لدى وصوله. حاول الأطباء إنعاشه، لكن للأسف توفي».