واشنطن تهاجم موسكو في اجتماعات مجموعة العشرين.. ولافروف يتغيب عن بعض الجلسات

القاهرة - بوابة الوسط

تغيب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة عن عدة اجتماعات مع نظرائه في دول مجموعة العشرين بعد سيل من التصريحات الغربية، بقيادة الولايات المتجدة للتنديد بهجوم موسكو العسكري على أوكرانيا.

وشهد هذا الاجتماع المنعقد في جزيرة بالي الإندونيسية أول لقاء بين لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير. ولم تؤد القمة التي نظمت في جزيرة بالي إلى أي قرار ملموس، حسب وكالة «فرانس برس»

مخاوف من العواقب الإنسانية للحرب في أوكرانيا

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في ختام الاجتماع إن المشاركين عبروا عن قلقهم العميق بشأن العواقب الإنسانية للحرب في أوكرانيا.

وكانت إندونيسيا الساعية للحفاظ على موقف محايد بصفتها دولة مضيفة، دعت منذ افتتاح الاجتماع إلى وضع حد للنزاع محذرة من عواقبه الوخيمة على العالم باسره.

وقالت الوزيرة مارسودي بحضور لافروف:«من مسؤوليّتنا إنهاء الحرب في أسرع وقت وتسوية خلافاتنا على طاولة المفاوضات، وليس في ساحة المعركة».

وأشارت إلى أن تداعيات الحرب تظهر في كل أرجاء العالم على صعيد الأغذية والطاقة والميزانيات، «وكالعادة فإن الدول الفقيرة والنامية هي الأكثر تضررا».

ولم تدن مجموعة العشرين بالإجماع الغزو الروسي، وقام بعض الأعضاء بذلك في مقدمهم الولايات المتحدة. من جهتها اعتبرت موسكو الجمعة أن الدول الغربية أخفقت في فرض مقاطعة على روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين.

روسيا: خطة فاشلة للغرب

وقالت الناطق باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن «خطة مجموعة السبع لمقاطعة روسيا في مجموعة العشرين أخفقت. لم يدعم أحد الأنظمة الغربية». ونفت أن يكون وزير الخارجية الروسي قاطع الاجتماعات، رافضة اتهامات وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك لموسكو بأن الأخيرة ليس لديها نية للحوار.

أما بلينكن فقال لصحفيين: «ما سمعناه اليوم حتى الآن هو إجماع مهم من العالم بأسره وليس فقط الولايات المتحدة ... من أجل وقف العدوان الروسي».

رفض روسي للانتقادات الألمانية

ولم ترق هذه الدعوات للافروف الذي تغيب عن عدة اجتماعات. وغادر القاعة صباحا عندما انتقدت الألمانية أنالينا بربوك موسكو بشأن هذه الحرب، بحسب دبلوماسيين.

وتغيب لافروف أيضا عن جلسة ألقى خلالها وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا كلمة عبر الفيديو، كما خرج من القاعة عند تنديد بلينكن بروسيا، على ما أفاد عدة دبلوماسيين وكالة فرانس برس.

ورفض بلينكن عقد لقاء مع لافروف على حدة، وندد بمسؤولية روسيا عن «أزمتي الأغذية والطاقة في العالم»، داعيا موسكو إلى السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.