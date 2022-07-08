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مطلق النار على شينزو آبي يقول إنه استخدم بندقية يدوية الصنع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 03:37 مساء
مطلق النار على شينزو آبي يقول إنه استخدم بندقية يدوية الصنع
السلاح المستخدم في واقعة اغتيال شينزو آبي باليابان ملقى على الأرض، 8 يوليو 2022، (الإنترنت)
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أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الجمعة، أن الرجل الذي يشتبه بأنه اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، يدعى تيتسويا ياماغامي وهو عاطل عن العمل يبلغ 41 عاما، وأفاد الشرطة بأنه استخدم بندقية يدوية الصنع.

وقال ضابط شرطة في منطقة نارا حيث وقعت عملية الاغتيال للصحفيين «هذا ما أكده المشتبه به، وتوصلنا إلى أنها (البندقية) مصنوعة يدويا على ما يظهر بوضوح، علما بأن تحليلاتنا مستمرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المتهم إنه كان حاقدا على منظمة معينة، اعتقد أن آبي يرتبط بها، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة. دون أن تكشف عن مزيد التفاصيل.

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