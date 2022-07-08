بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، موسكو معتبرة أنها تعارض الحوار مع شركاء دوليين بعد أن قال دبلوماسيون إن نظيرها، الروسي سيرغي لافروف، غادر القاعة أثناء إلقائها كلمة خلال اجتماع لمجموعة العشرين، الجمعة.

وقالت بيربوك للتلفزيون الألماني من مكان انعقاد الاجتماع في بالي إن لافروف «غادر الجلسة الأولى من منتصفها»، وتغيب عن جلسة ثانية «ما يظهر بشكل أوضح أنه غير مهتم بالتعاون الدولي أو الحوار مع الشركاء الآخرين في مجموعة الـ19»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وقال دبلوماسيون إن لافروف غادر في وقت لاحق جلسة بعد الظهر، قبل مشاركة عبر الانترنت لوزير الخارجية الأوكراني، كما تغيب عن كلمة لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن دان فيها روسيا خلال اجتماع مغلق في بالي.