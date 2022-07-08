«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤول كبير في الحزب الليبرالي الديموقراطي وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي، الجمعة، على ما ذكرت هيئة البث اليابانية ووكالة «جي جي» للأنباء.

وقالت هيئة البث الوطنية: «حسب مسؤول كبير في الحزب الليبرالي الديموقراطي، توفي رئيس الوزراء السابق آبي عن 67 عاما، في مستشفى في مدينة كاشيهارا بمنطقة نارا، حيث كان يتلقى علاجا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأكد المستشفى وفاة شينزو آبي، بعد ظهر الجمعة، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي. وقال الطبيب هيديتادا فوكوشيما من مستشفى «نارا» الجامعي: «نُقل شينزو آبي (إلى المستشفى) عند الساعة 12.20. كان القلب متوقفا لدى وصوله. حاول الأطباء إنعاشه، لكن للأسف توفي».