الصين «مصدومة» والهند «حزينة» بعد الهجوم على شينزو آبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الجمعة، إنه «حزين جدا» لإطلاق النار على شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء الياباني السابق بأنه «صديق عزيز».

وكتب مودي على «تويتر»: «حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي»، مؤكدا أن «أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمره الصحفي الدوري: «نراقب تطور الوضع ونأمل أن يتم إخراجه من حالة الخطر وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن»، موضحا «صدمة» بلاده من الهجوم على آبي، وأعرب عن «التعاطف» مع عائلته.

من جهته، صرح وزير الخارجية التايلاندي، دون برامودويناي، لصحفيين في بانكوك أن رئيس الوزراء، برايوت تشان أو تشا، «مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي»، واشار إلى أن «برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا».