Atwasat

الصين «مصدومة» والهند «حزينة» بعد الهجوم على شينزو آبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 09:57 صباحا
الصين «مصدومة» والهند «حزينة» بعد الهجوم على شينزو آبي
alwasat radio

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الجمعة، إنه «حزين جدا» لإطلاق النار على شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء الياباني السابق بأنه «صديق عزيز». 

وكتب مودي على «تويتر»: «حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي»، مؤكدا أن «أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمره الصحفي الدوري: «نراقب تطور الوضع ونأمل أن يتم إخراجه من حالة الخطر وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن»، موضحا «صدمة» بلاده من الهجوم على آبي، وأعرب عن «التعاطف» مع عائلته.

من جهته، صرح وزير الخارجية التايلاندي، دون برامودويناي، لصحفيين في بانكوك أن رئيس الوزراء، برايوت تشان أو تشا، «مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي»، واشار إلى أن «برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة
السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا

السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا
ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»

ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟

غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟
في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل

في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل
إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982

إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982
شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا

شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002

سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»

انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك

ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
بوتين: روسيا «لم تبدأ بعد الأمور الجدية» في أوكرانيا
بوتين: روسيا «لم تبدأ بعد الأمور الجدية» في أوكرانيا
رئيس الحكومة اليابانية السابق «حالته خطرة» بعد تعرضه لإطلاق نار
رئيس الحكومة اليابانية السابق «حالته خطرة» بعد تعرضه لإطلاق نار
«فرانس برس»: اعتقال منفذ الهجوم على رئيس الحكومة اليابانية السابق
«فرانس برس»: اعتقال منفذ الهجوم على رئيس الحكومة اليابانية السابق
بلينكن يعلق على إطلاق النار على شينزو آبي
بلينكن يعلق على إطلاق النار على شينزو آبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
المزيد
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق النار
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق النار...
بلينكن يطلب من روسيا السماح بخروج الحبوب من أوكرانيا
بلينكن يطلب من روسيا السماح بخروج الحبوب من أوكرانيا...
الصين «مصدومة» والهند «حزينة» بعد الهجوم على شينزو آبي
الصين «مصدومة» والهند «حزينة» بعد الهجوم على شينزو آبي...
بلينكن يعلق على إطلاق النار على شينزو آبي
بلينكن يعلق على إطلاق النار على شينزو آبي...
«فرانس برس»: اعتقال منفذ الهجوم على رئيس الحكومة اليابانية السابق
«فرانس برس»: اعتقال منفذ الهجوم على رئيس الحكومة اليابانية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط