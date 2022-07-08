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بلينكن يعلق على إطلاق النار على شينزو آبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 08:59 صباحا
بلينكن يعلق على إطلاق النار على شينزو آبي
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قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق» بعد الهجوم بالرصاص على رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى.

وصرح بلينكن للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي: «إنها لحظة حزينة جدا»، مؤكدا أن الولايات المتحدة «حزينة جدا وقلقة جدا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

بدوره، قال سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، رام إيمانويل، الجمعة، إنه «حزين ومصدوم» لإطلاق النار على شينزو آبي في حفل انتخابي.

ونقلت «فرانس برس» عن إيمانويل قوله: «نشعر بالحزن والصدمة لإطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي شينزو الذي كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة»، وأضاف أن «حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي يصليان من أجل راحة آبي وعائلته وشعب اليابان».

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