بوتين: روسيا «لم تبدأ بعد الأمور الجدية» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن بلاده «لم تبدأ بعد الأمور الجدية» في أوكرانيا، حيث تشن منذ فبراير الماضي هجومًا عسكريًا واسع النطاق، مع تشديده على أن موسكو تظل منفتحة على مفاوضات مع كييف.

وقال بوتين في خطاب نقله التلفزيون: «على كل طرف أن يعلم أننا لم نبدأ بعد الأمور الجدية» في أوكرانيا، مضيفا «في الوقت نفسه، لا نرفض مفاوضات السلام. ولكن على من يرفضونها أن يعلموا أنه كلما طال (رفضهم هذا)، بات التفاوض معنا أكثر صعوبة بالنسبة إليهم».

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كما تحدى بوتين الدول الغربية، أن تجرب إلحاق الهزيمة بموسكو «في ساحة المعركة»، وذلك بعدما سرَّع الأميركيون والأوروبيون وتيرة تسليم الأسلحة للقوات الأوكرانية.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما نقل التلفزيون وقائعه: «اليوم، نسمع أنهم يريدون أن يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة. ماذا نقول؟ فليحاولوا».