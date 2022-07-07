Atwasat

من يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لجونسون؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 04:17 مساء
من يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لجونسون؟
جونسون لدى توجهه لحضور جلسة استجوابه في البرلمان، 6 يوليو 2022 ( أ ف ب)
alwasat radio

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من قيادة حزب المحافظين بعد سلسلة من الاستقالات داخل حكومته، لكن من يمكنه رئاسة الحكومة خلفا لجونسون؟

وحسب وكالة «فرانس برس»، فهذه أبرز الشخصيات التي يمكن أن تتولى السلطة خلفا لجونسون:

1- بن والاس:
صار وزير الدفاع البالغ من العمر 52 عاما يتمتع بشعبية أكثر من أي وقت مضى في أجواء الغزو الروسي لأوكرانيا. على الرغم من أنه نفى اهتمامه بقيادة حزب المحافظين، إلا أنه يعد في صفوف الحزب شخصية صريحة وكفؤة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوغوف» بين أعضاء في حزب المحافظين ونُشرت نتائجه اليوم الخميس أن بن والاس، وزير الدفاع منذ 2019، سيفوز على جميع منافسيه الآخرين في حال إجراء انتخابات لاختيار زعيم محافظ جديد.

وقال بن والاس اليوم: «بعضنا عليه التزام بالحفاظ على الأمن في هذا البلد أيا كان رئيس الوزراء. الحزب لديه آلية لتغيير القادة وأنا أنصح زملائي باستخدامها. بانتظار ذلك لن يسامحنا المواطنون على ترك الوزارات شاغرة».

2- بيني موردونت:
كانت بيني موردونت (49 عاما) وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، من الشخصيات المهمة في حملة بريكست في 2016 وعملت منذ ذلك الحين على التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية.

موردونت التي خدمت في الاحتياط في البحرية الملكية، معروفة بمهارتها في الخطابة. وحسب استطلاعات للرأي، ارتفعت مؤخرا شعبيتها بين المحافظين وتعتبر خيارا جديا كرئيسة للوزراء.

ويشير استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «يوغوف» إلى انها المرشحة الجدية الثانية لتولي قيادة الحزب، بعد والاس.

3- ريشي سوناك:
استقال وزير المال الثلاثاء الماضي في خطوة مفاحئة، علما أنه أول هندي يتولى هذا المنصب.

وتضعه استقالته في صفوف المرشحين الأوفر حظا لخلافة جونسون، بعد أن تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي أثارت استياء في خضم أزمة القدرة الشرائية.

كان سوناك الذي هاجر أجداده من شمال الهند إلى المملكة المتحدة في الستينات، محللا في بنك غولدمان ساكس وعمل لاحقا في صناديق مضاربة. وأصبح نائبا في العام 2015.

تولى سوناك المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبالغ من العمر42 عاما منصب وزير المال في العام 2020 لكنه تعرض لانتقادات بسبب الإجراءات غير الكافية للجم ارتفاع الأسعار.

4- ليز تراس:
صراحتها واستعدادها للتدخل في الحروب الثقافية جعل وزيرة الخارجية ليز تراس تحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين.

حصلت تراس (46 عاما) على هذا المنصب الحساس مكافأة لعملها كوزيرة للتجارة الدولية. وفي هذا المنصب، أبرمت سلسلة اتفاقات تجارية بعد (بريكست)، وهي الأخصائية في التبادل الحر التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تنتقل الى المعسكر الآخر.

وتثير مواقفها المتشددة بشأن غزو أوكرانيا أو تهديداتها بالانفصال عن اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية إعجاب بعض المحافظين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟

غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟
في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل

في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل
إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982

إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982
شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا

شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002

سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»

انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك

ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بي بي سي»: جونسون سيستقيل من زعامة حزب المحافظين اليوم
«بي بي سي»: جونسون سيستقيل من زعامة حزب المحافظين اليوم
الكرملين يعلق على أنباء رحيل بوريس جونسون
الكرملين يعلق على أنباء رحيل بوريس جونسون
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
باريس تتوقع «مواجهة صعبة» مع موسكو في قمة العشرين
باريس تتوقع «مواجهة صعبة» مع موسكو في قمة العشرين
رئيسة «الشيوخ الإيطالي»: يمكننا فعل الكثير مع الجزائر من أجل استقرار المتوسط
رئيسة «الشيوخ الإيطالي»: يمكننا فعل الكثير مع الجزائر من أجل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
المزيد
من يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لجونسون؟
من يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لجونسون؟...
السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا
السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا...
ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»
ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»...
رئيسة «الشيوخ الإيطالي»: يمكننا فعل الكثير مع الجزائر من أجل استقرار المتوسط
رئيسة «الشيوخ الإيطالي»: يمكننا فعل الكثير مع الجزائر من أجل......
باريس تتوقع «مواجهة صعبة» مع موسكو في قمة العشرين
باريس تتوقع «مواجهة صعبة» مع موسكو في قمة العشرين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط