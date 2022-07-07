ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إلى «الهدوء والوحدة»، الخميس، عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين وسط سلسلة من الفضائح والاستقالات من فريقه الحكومي احتجاجًا على قيادته.

وكتبت تراس في تغريدة من بالي حيث من المتوقع أن تشارك في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين الجمعة: «اتّخذ رئيس الوزراء القرار الصائب. حققت الحكومة تحت قيادة بوريس عديد الإنجازات- إنجاز بريكست واللقاحات ودعم أوكرانيا. نحن الآن بحاجة للهدوء والوحدة ومواصلة الحكم حتى إيجاد زعيم جديد»، وفق وكالة «فرانس برس».