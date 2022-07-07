رئيسة «الشيوخ الإيطالي»: يمكننا فعل الكثير مع الجزائر من أجل استقرار المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط



قالت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، إليزابيتا كاسيلاتي، إن بإمكان إيطاليا والجزائر «فعل الكثير سويًا» من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في البحر الأبيض المتوسط.

وجاءت تصريحات كاسيلاتي خلال زيارتها إلى الجزائر للمشاركة نيابة عن الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، لمناسبة الاحتفالات بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر. وأشارت كاسيلاتي عبر حسابها على موقع «تويتر» إلى أن تواجدها جاء من أجل التأكيد على الروابط العميقة للصداقة والتعاون بين إيطاليا والجزائر، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

وقالت: «تأثرت كثيرًا بالترحيب الحار من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الذي أكد خلال تذكره زيارة الدولة الأخيرة لإيطاليا أن إيطاليا والجزائر دولة واحدة كبيرة».

تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيطاليا

وتأتي زيارة كاسيلاتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا والتي تميزت أيضًا باتفاقات جديدة لتوريد الغاز، وفق «ديكود 39».

وتجاوزت الجزائر، في الأشهر الأولى من العام الجاري، روسيا، وأصبحت أول مورد للغاز لإيطاليا. وفي العام 2021، بلغت قيمة التجارة بين إيطاليا والجزائر نحو 7.34 مليار يورو. ويمثل الغاز تقريبًا معظم واردات إيطاليا، فيما تصدر إيطاليا بشكل أساسي الآلات والمنتجات البترولية المكررة والكيماويات ومنتجات الصلب.

وتمر العلاقات الجزائرية - الإيطالية بمرحلة إيجابية في ضوء الزيارات السياسية التي جرت أخيرًا كزيارة ماتاريلا إلى الجزائر في نوفمبر 2021، وزيارة رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، في أبريل الماضي، فضلا عن زيارة دولة قام بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى إيطاليا.