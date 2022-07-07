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بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 01:44 مساء
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، (أرشيفية: ا ف ب)
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استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين بعد ثلاث سنوات مضطربة  خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة «كوفيد» وفضائح متزايدة. 

وأعلن جونسون البالغ من العمر 58 عامًا أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي احتجاجًا على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن بوريس جونسون سيستقيل من قيادة حزب المحافظين اليوم الخميس، وسيبقى رئيسًا للوزراء حتى الخريف.

وقال المحلل السياسي في الهيئة، كريس ماسون، إن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجري هذا الصيف، وسيحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر المقبل، حسب «فرانس برس».

جونسون مستمر في رئاسة الحكومة
ورفض جونسون الاستجابة للمطالبات برحيله من منصبه كرئيس وزراء للبلاد، على خلفية «سلسلة الفضائح التي هزت حكومته منذ أشهر»، وأدت إلى استقالة عدد من الوزراء. وآخر تلك الاستقالات كانت لوزيرة التربية البريطانية الجديدة ميشيل دونيلان، التي تركت عملها الخميس بعد يومين من تعيينها فقط.

وكتبت دونيلان في رسالة إلى بوريس جونسون «وضعتنا في موقف مستحيل»، وقبلها دعا وزير المالية ناظم زهاوي من دون أن يستقيل، جونسون إلى الرحيل، إلا أن الأخير يصر على البقاء والتركيز على «قضايا بغاية الأهمية تواجه البلاد».

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