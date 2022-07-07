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الكرملين يعلق على أنباء رحيل بوريس جونسون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 12:10 مساء
الكرملين يعلق على أنباء رحيل بوريس جونسون
مبنى الكرملين. (الإنترنت)
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قال الكرملين، الخميس، إنه يأمل تولي «أشخاص أكثر مهنية» السلطة في المملكة المتحدة بينما يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون معارضة لدفعه إلى الاستقالة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال عن هذه الأزمة السياسية التي يبدو أنها ستفضي إلى إطاحة جونسون: «نأمل أن يأتي يوما أشخاص أكثر مهنية وقدرة على اتخاذ قرارات عبر الحوار، إلى السلطة في بريطانيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

جونسون سيتقيل من قيادة حزب المحافظين
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن بوريس جونسون سيستقيل من قيادة حزب المحافظين اليوم الخميس، وسيبقى رئيسًا للوزراء حتى الخريف.

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وقال المحلل السياسي في الهيئة، كريس ماسون، إن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجري هذا الصيف، وسيحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر المقبل، حسب «فرانس برس».

جونسون مستمر في رئاسة الحكومة
ورفض جونسون الاستجابة للمطالبات برحيله من منصبه كرئيس وزراء للبلاد، على خلفية «سلسلة الفضائح التي هزت حكومته منذ أشهر»، وأدت إلى استقالة عدد من الوزراء. وآخر تلك الاستقالات كانت لوزيرة التربية البريطانية الجديدة ميشيل دونيلان، التي تركت عملها الخميس بعد يومين من تعيينها فقط.

وكتبت دونيلان في رسالة إلى بوريس جونسون «وضعتنا في موقف مستحيل»، وقبلها دعا وزير المالية ناظم زهاوي من دون أن يستقيل، جونسون إلى الرحيل، إلا أن الأخير يصر على البقاء والتركيز على «قضايا بغاية الأهمية تواجه البلاد».

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