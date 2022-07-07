بريطانيا تنفي توقيف أحد دبلوماسييها في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

نفت الحكومة البريطانية «بشكل قاطع» تقارير نشرتها وسائل إعلام رسمية في إيران أفادت بتوقيف السلطات الإيرانية مساعد السفير البريطاني في طهران.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في لندن، أمس الأربعاء، إن «التقارير عن توقيف دبلوماسي بريطاني في إيران عارية من الصحة تمامًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

التلفزيون الإيراني يؤكد الواقعة

في حين، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني احتجز عدة أجانب، بينهم ثاني أكبر مبعوث بريطاني في طهران، بسبب مزاعم بقيامهم بأعمال تجسس مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة.

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وأظهر التلفزيون فيديوهات لمن قال إنه «دبلوماسي بريطاني» مع أسرته في وسط إيران، حيث ظهر وهو يجمع عينات. وقال إن الدبلوماسي كان في مكان مقرب من حقل تجارب عسكري.