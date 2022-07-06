طهران تمنع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب من استخدام المترو في مشهد

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل إعلام محلية إيرانية، الأربعاء، أن طهران ستمنع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب من استخدام المترو في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق).

منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، يلزم القانون في إيران جميع النساء بارتداء الحجاب والملابس الفضفاضة لدى الخروج إلى الأماكن العامة. مع ذلك، يظهر عدد متزايد من النساء الإيرانيات في طهران والمدن الكبرى الأخرى، شعرهن بشكل أكثر وضوحا، بحسب «مونت كارلو» الدولية.

رسالة إلى محافظ مشهد بمنع النساء

وأفاد نادي الصحفيين الشباب، وهي وكالة صحفية تابعة للتلفزيون الحكومي، بأن «نائب المدعي العام في مشهد كتب أخيرا رسالة إلى محافظ المدينة يطالبه فيها بمنع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإسلامي من استخدام المترو».

وأشار إلى أن «الرسالة أثارت ردود فعل عدة»، ناشرا نسخة من الوثيقة المؤرخة بـ26 يونيو. وأضافت الرسالة «في حال عدم احترام (هذا الأمر) بحلول السادس من يوليو، ستتم محاكمة المسؤولين المعنيين».

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وتعد مشهد، ثاني مدن إيران التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، موطنا لأقدس أماكن العبادة في البلاد.

إغلاق السلطات ثلاثة مقاهي في مدينة قم المقدسة

وأكد المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري حقيقة هذه الرسالة، في رد على سؤال نادي الصحفيين الشباب. وقال «تتوافق رسالة نائب المدعي العام في مشهد مع القانون».

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت، في اليوم السابق، إغلاق السلطات ثلاثة مقاهي في مدينة قم المقدسة لأن النساء الموجودات في المكان لم يرتدين الحجاب.

وأوقفت الشرطة في مدينة شيراز (جنوب) في يونيو، عددا من الفتيات اللواتي خلعن حجابهن خلال فعالية تزحلق.