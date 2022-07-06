فرار 300 نزيل بعد هجوم مفترض لـ«بوكو حرام» على سجن بنيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

فر حوالي 300 سجين بعدما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة «بوكو حرام» سجنًا خارج العاصمة النيجيرية، مستخدمين متفجرات لتحرير بعض المتطرفين المحتجزين، وفق ما أفاد مسؤول حكومي، الأربعاء.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة الداخلية، شوايبو بلغور، للصحفيين بعد الهجوم الذي وقع، ليل الثلاثاء، واستهدف سجن كوجي الواقع على أطراف أبوجا «فهمنا بأنهم (المهاجمين) ينتمون إلى بوكو حرام وقدموا خصيصا من أجل شركائهم المتآمرين معهم.. استعدنا حاليا 300 من حوالي 600 شخص فروا من السجن»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتشهد نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حالة من انعدام الأمن، وتنشط في مناطق واسعة فيها مجموعات إجرامية. وفي 13 سبتمبر، اقتحم مسلحون سجنا في ولاية كوجي بوسط نيجيريا ليلا وحرروا 240 سجينا. وفي هجوم واسع في 5 أبريل، اقتحم مسلحون مقر الشرطة في أويري وحرروا أكثر من 1800 سجين.