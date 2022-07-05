رئيس الحكومة البريطانية يعيّن ناظم الزهاوي وزيراً جديداً للمالية

القاهرة - بوابة الوسط

عيّن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مساء الثلاثاء وزير التعليم ناظم الزهاوي المتحدّر من أصول عراقية، وزيراً جديداً للمالية بعد استقالة ريشي سوناك من المنصب.

وأعلنت رئاسة الحكومة أنّ الملكة أليزابيث الثانية وافقت على تعيين الزهاوي في هذا المنصب. والزهاوي وُلد في العراق لعائلة كردية هاجرت إلى بريطانيا حين كان طفلاً وأصبح لاحقاً صاحب مهنة تجارية مربحة، وفق وكالة «فرانس برس».

استقالة وزيري الصحة والمال البريطانيين

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها جونسون. وفي رسالة استقالته التي نشرت على «تويتر» قال جاويد «من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم» في إشارة إلى جونسون.

وكتب سوناك في خطاب استقالته «يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. ... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل».