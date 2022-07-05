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استقالة وزيري الصحة والمال البريطانيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 07:38 مساء
استقالة وزيري الصحة والمال البريطانيين
جونسون خلال مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت، 25 مايو 2022 ( أ ف ب)
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أعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك، الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون. 

وحسب وكالة «فرانس برس»، وفي رسالة استقالته التي نشرت على «تويتر» قال جاويد «من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم» في إشارة إلى جونسون.

وكتب سوناك في خطاب استقالته «يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. ... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل».
 

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