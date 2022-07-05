ماكرون يدعو لتجنب أي عمل يضعف محادثات الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، خلال زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي لباريس إلى تجنب أي عمل من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان والدولة العبرية بشأن قضية الغاز الشائكة.



وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين في ساحة الإليزيه إلى جانب يائير لبيد «أود أن أتحدث عن المفاوضات حول الحدود البحرية مع إسرائيل. للبلدين مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لصالح الشعبين».

ويوم الأحد، حث يائير لابيد، الحكومة اللبنانية على كبح جماح حزب الله، وحذر من المحاولات المتكررة لمهاجمة منصات الغاز في «المياه الاقتصادية الإسرائيلية».

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وقال لابيد، قبيل المغادرة إلى باريس: «على الحكومة اللبنانية منع حزب الله من تنفيذ مثل هذه الهجمات، وإلا سنضطر نحن للقيام بذلك»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن «بلومبرغ».

والأحد، قال لابيد، إن حزب الله اللبناني يشكّل عقبة أمام اتفاق بين لبنان و«إسرائيل» على ترسيم حدودهما البحرية، وذلك غداة اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيّرة، أطلقها حزب الله في اتجاه حقل غاز كاريش.