واشنطن تعلن عن محادثات نادرة بين بلينكن ونظيره الصيني في بالي

القاهرة - بوابة الوسط

سيعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اجتماعا نادرا من نوعه، مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش مؤمر إقليمي في بالي هذا الأسبوع، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء.

وسيلتقي وانغ وبلينكن، اللذان اجتمعا في أكتوبر الماضي، على هامش اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب الوزارة، في وقت يستعد الرئيس جو بايدن لمحادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بحسب وكالة «فرانس برس».

اتصال بين بايدن وجينبينغ

وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، أمام الصحفيين، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا، أن الرئيس بايدن ونظيره الصيني جينبينغ «ستتاح لهما الفرصة لتبادل الآراء في الأسابيع المقبلة».

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ولم يحدد ساليفان، شكل أو موعد هذا الاتصال المرتقب، لكنه أكد أنه على مستوى مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي كان هناك «دائمًا قدر أكبر من التقارب حول التحديات» المرتبطة بالطموحات الصينية.